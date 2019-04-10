Hamileler bu okulu çok sevdi

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde gebelik okuluna katılan anne adayları, hem doğum öncesi ve doğum sırasındaki streslerini azaltıyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruyor. Gebelik okulundan şimdiye kadar 50 mezun verdiklerini belirten Başhekim Atıl Birol, bir kadının başına gelebilecek en mucizevi olaylardan birinin hamilelik olduğunu söyleyerek anne adaylarının ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde Ağustos 2016'da kurulan gebelik okulu, mezun sayısını 50'ye yükseltti. Hamilelik sürecinin 20'nci haftasından itibaren eğitime katılan anne adayları, doğum öncesi problemler, doğum, doğum sonrası lohusalık dönemi, emzirme ile bebek bakımı konularında eğitim alıyor.

Sürekli eğitim şartı

Yaklaşık 3 yılda 50 mezun verdiklerini anlatan Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atıl Birol, 20 haftanın üzerindeki tüm hamilelerin, riskli bir durum olmaması, egzersize uygun olmaları halinde eğitimlere katılabildiğini söyleyerek, "Sürekli katılımı mümkün olmayan gebeleri bu eğitime kabul etmiyoruz. Eğitimlerimiz haftada 2 saat şeklinde, 6 hafta sürüyor. 35'inci haftanın ardından sıkıştırılmış program yapıyoruz. Eğitimlerimize fırsat bulduklarında babalar da katılıyor" dedi.

Gebe okuluna çok önem verdiğini ifade eden Dr. Birol, "Bu süreçte birçok doğru bilinen yanlışlar oluyor. Genelde gebeleri normal doğuma yönlendiriyoruz. Bence bir kadının başına gelebilecek en mucizevi olaylardan biri gebeliktir. Gebe okulunu her hafta takip ediyor, mezunları ve kursiyerleri soruyorum. Anne adaylarının ilgisi oldukça güzel ama biz daha çok özendirmek için sosyal medyadan tanıtıma devam ediyoruz. Kursiyerlerimiz sosyal yaşamı da paylaşıyorlar. Burada kurdukları arkadaşlıkları artık dostluğa dönüşüyor" diye konuştu.

Babalar da katılıyor

2010'dan itibaren hastanede ebe olarak görev yapan ve eğitimlerde annelere faydalı bilgiler veren Pınar Hosanlı, şunları söyledi: "Sağlık Müdürlüğü gebe okulları uygulamasını başlattığında gönüllü olduk. Eğitimlere katılıp hastanede uygun bir oda hazırladık. Eşyaları tek tek kendimiz seçtik. 2016 Ağustos'ta 2 kişiyle başladık. Daha sonra sosyal medya üzerinden ve resmi kurumlara afiş dağıtarak daha fazla kişiye ulaşılmasını sağladık. 50 mezuna kadar çıktık. Hedefimiz 500'leri, binleri görmek. Amacımız sağlıklı gebelik dönemi ile sağlıklı bireyler yetiştirmek. Babaların da bu işin içinde olmasını sağlayarak süreci huzurlu ve mutlu geçirmelerini sağlıyoruz."