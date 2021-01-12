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Hapis cezası olan firari, araba çalınca yakalandı

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan kişi, çaldığı otomobille kaçarken polis arabasına çarpınca yakayı ele verdi

Hapis cezası olan firari, araba çalınca yakalandı
12 Ocak 2021 Salı 09:21

Olay Konak ilçesinin Hilal Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve hırsızlıktan da kaydının bulunduğu öğrenilen M.E., Gaziemir'de park halinde bulunan bir otomobili düz kontak yaparak çaldı.

Otomobilin sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Devriye gezen polis ekipleri, aracın Gürçeşme semtinde olduğunu tespit etti.

Polisi fark eden M.E. yakalanmamak için kaçmaya başladı ancak bir süre sonra çıkmaz sokağa girdi. Bu arada arkadan gelen polis arabası da sokağa giriş yaptı. Kaçabilmek için geri geri giden M.E., polis otosuna çarparak durdu.

Kazada yaralanan olmazken, polis M.E.'yi etkisiz hale getirdi. Polis arabası ve çalıntı araç çekici ile olay yerinden çekilirken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #araba hırsızlık
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