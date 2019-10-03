Hayal iyileşti ailesi davul-zurnayla kutladı

Bayraklı'da, 7 aylıkken yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle Küba'ya götürülen 3 yaşındaki Hayal Söz, uygulanan tedaviye yüzde 100 olumlu yanıt verdi. Annesiyle gittiği Küba'dan dönen Hayal'in iyileşme sürecine girmesini, ailesi lokma döktürüp, davul zurna çaldırarak kutladı.

Hayal iyileşti ailesi davul-zurnayla kutladı
03 Ekim 2019 Perşembe 10:57

Bayraklı'da yaşayan Söz ailesinin şu an 3 yaşında olan kızları Hayal Söz'e henüz 7 aylıkken Talesemi Major hastalığı teşhisi konuldu. Hayal bu hastalıktan tedavi görürken, akciğerinde bir kitle fark edildi. Yapılan tetkiklerde kanser teşhisi konulan minik kızın Ege Üniversitesi Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'ndeki tedavisi ileri derecede taşikardi nedeniyle yarım kaldı. Aile de Hayal'i Küba'da tedavi ettirmek için sosyal medya aracılığıyla kampanya başlattı. Gerekli paranın toplanmasının ardından Hayal, annesiyle birlikte Küba'ya gitti.

Buradaki Onkoloji Hastanesi'nde 12 gün kalan ve tedaviye olumlu yanıt vererek, iyileşme sürecine giren Hayal, İzmir'e döndü.Aile, kutlama için evlerinin önünde lokma döktürüp, davul- zurna çaldırdı. Hayal'in ablası da sevincini oynayarak gösterdi.Sosyal medyadan lokmalı ve davul- zurnalı kutlama yapılacağını görüp, Menemen'den gelen Tuğçe Er ise "Hayal'in mutluluğuna ortak olmak istedim. 23 yaşında hastalıkla savaşan kardeşim var. Biz de umut arıyoruz. Hayal'in Küba'daki tedaviye cevap vermesi bizim içinde umut ışığı oldu. Hem Hayal'in yanında olmak hem de Küba'daki hastane hakkında bilgi almak istedik. Çok tatlı Hayal. Ailesi de çok iyi. Bizimle deneyimlerini paylaştılar. Küba'ya gitmek istiyoruz. Çünkü kardeşim buradaki tedaviye olumlu yanıt vermedi" dedi.


 


 


Kaynak: DHA
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