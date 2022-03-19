Hayalleri gerçek oldu! Zeytin Cafe onlara emanet!

Narlıdere Belediyesi’nin bünyesindeki S.S. Narlıdere Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi’nin altıncı işletmesi olan Zeytin Cafe’yi çocukları yüzde 96 engelli olan Türkkolu ailesi işletiyor. Anne Elif Türkkolu ve Berker, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için canla başla çalışıyor

Narlıdere Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri hız kesmeden devam ediyor. Belediye bünyesinde kurulan S.S. Narlıdere Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi’nin altıncı işletmesi olan Zeytin Cafe, Çamtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta törenle hizmete girdi. Zeytin ağaçlarının gölgesinde kurulan Zeytin Cafe, Türkkolu ailesinin hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Ev hanımı olan anne Elif Tükkolu (42) ile yüzde 96 engelli olan 19 yaşındaki Berker, Zeytin Cafe’yi birlikte işletiyor. Berker ve annesine, boş vakitlerinde baba Barış Türkkolu (46) ve ailenin küçük oğlu Türker de yardım ediyor. Narlıdere Belediyesi Engelli Komisyonu, oğlu Berker’e hayatını adayan Elif Türkkolu’nun hikayesinden haberdar olunca iletişime geçti. Berker ve anne Elif Türkkolu’nun hikayesinden etkilenen Engelli Komisyonu, Zeytin Cafe’yi işletmeleri için kendilerine teklifte bulundu. Aldıkları güzel haber karşısında sevinçten havalara uçan anne oğul, hemen kolları sıvayıp işin başına geçti.

GÖZTEPE AŞIĞI



Tam bir Göztepe aşığı olan Berker, üzerinde Göztepe formasıyla hem müşterilere hizmet ediyor hem de kendi parasını kazanıyor. Oğlu ile birlikte kafeterya işletmeyi çok istediklerinin belirten anne Elif Türkkolu, “Bizim için mucize gibi bir şey oldu. Berker’i çalışırken görmek beni çok mutlu ediyor. Onun heyecanlı ve sevinçli halini görmek bize yetiyor. Bizim gibi engelli çocukları olan aileler, evlatlarından vazgeçmesin. Sevgi ve eğitim ile her şey mümkün. Zeytin Cafe ve Göztepe, Berker’in vazgeçilmezi. Birinci hayalimiz olan kafeterya gerçeğe dönüştü. İkinci hayalimiz ise Göztepeli futbolcuların imzaladığı bir formayı giyerek tribünden maç izlemek. Bize bu imkanı sağladığı için Narlıdere Belediye Başkanımız Ali Engin’e çok teşekkür ediyorum. Özel bir çocuğa sahip bir anne olarak kendisine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



