Hijyen ekipleri Yeni Mahalle’de

Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, Koronavirüs (COVİD-19) salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hijyen ekipleri Yeni Mahalle’de
23 Mart 2020 Pazartesi 11:47

Tüm mahallelerin cadde ve sokaklarını hijyen çalışmasına dahil eden belediye ekipleri bu kapsamda Yeni Mahalle’de detaylı çalışma başlattı. Yeni Mahalle’ye giren hijyen ekipleri sokak ve caddeleri dezenfektanlı suyla yıkayarak virüslerden arındırıyor.

Detaylı temizlik

Ayrıca vatandaşların Yeni Mahalle bölgesinde toplu olarak kullandıkları eczaneler, duraklar, kapalı pazar yeri, camiler, okullar, işletmeler, Yeni Mahalle Muhtarlığı ile devlet hastanesi dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi.Her gün iki mahalleyi çalışma programına dahil eden ekipler Siteler, Atatürk, Kurtuluş, Kazım Dirik, Yalı ve Kültür Mahallesi’nin dezenfektan işlemlerini de tamamladı.

Önceki Haber
Metro ve tramvayda salgın düzenlemesi
Sonraki Haber
Pazar yerlerinde eldiven dağıtıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.