Hızır taksi

Düzenli kan bağışlayarak hayat kurtaran İzmirli taksiciler, Kızılay'a bir kez daha yardım eli uzattı. Şoförler ve aileleri şimdi de kıyafet yardımı kampanyası başlattı. Toplanan giysiler dar gelirlilere hediye edilecek ya da geri dönüştürülüp burs olacak. Bu amaçla protokol imzalandı, kollar iyilik için sıvandı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Türk Kızılayı arasındaki kara gün dostluğu daha da ileriye taşındı. Düzenli kan bağışlayarak Hızır gibi yetişip hayat kurtaran İzmirli taksicilerin bağlı olduğu Oda ile Türk Kızılayı Konak Şubesi bu kez ihtiyaç sahipleri için el ele verdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ve Türk Kızılayı Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı işbirliği protokolü imzaladı. İzmir'de aileleriyle yaklaşık 100 bin kişi olan taksiciler, kullanılmış ya da kullanılmamış kıyafetleri ve ev tekstili ürünlerini toplayacak. Bunlar arasında kullanılabilir olanlar Kızılay tarafından temizlenip paketlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine verilecek. Kullanılamayacak durumdakiler ise geri dönüştürülecek, geliri de öğrencilere burs olacak.

Kara gün dostları

Celil Anık, İzmirli taksicilerin yardımseverlikte her zaman en önde koştuğuna dikkat çekti. Anık, Kızılay Kan Merkezi'ne en çok kan bağışlayan meslek grupları arasında yer almalarının bunun örneği olduğunu dile getirdi, "Kızılay ile birlikte kollarımızı iyilik için bir kez daha sıvadık. Sadece kan vermekle kalmayacağız, kıyafet yardımlarımızla da kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Çöpe değil kutuya at

Ömür Şanlı da duyarlılıkları nedeniyle İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na teşekkür etti. Şanlı, taksicileri toplumun tüm kesimlerine örnek gösterdi, aynı hassasiyeti herkesten beklediklerini ifade etti ve bir de çağrıda bulundu: "Eski kıyafetler ve perde, halı, havlu gibi ev tekstili ürünleri çöpe değil, İzmir'in pek çok noktasında bulunan bağış kutularımıza atılsın. 'İşe yaramaz, kimse kullanmaz' denilenler bile geri dönüştürülerek iyiliğe dönüşüyor, öğrencileri sevindiriyor. Kullanılabilir olanlar ise doğrudan ihtiyacı olanlara ulaştırılıyor."