Hobi amaçlı başladığı ahşap oyma sanatı mesleği oldu

İzmir'de 25 yıldır mali müşavirlik yapan 48 yaşındaki Sermet Biter, iş stresinden kurtulmak amacıyla başladığı ağaç oyma işini mesleğe dönüştürdü.

Haftanın 2-3 günü mali müşavirliğe devam eden ve hobisini gerçekleştirmek için önce atölye kuran Biter, iki yıl bekleterek kuruttuğu zeytin ağaçlarından yaptığı bardaktan tabağa, kaşıktan süs eşyasına kadar birçok ürünü açtığı iş yerinde satıyor. Sermet Biter: "Daha önce evdeki küçük tadilatlara bile usta çağırıyordum. Şimdi hepsini kendim yapabiliyorum. Zeytin köklerinden dekoratif oymalar, zeytin tabakları, çatal, kaşık, kesme tahtası yapıyorum"

İzmir'de mali müşavirlik yapan 48 yaşındaki Sermet Biter, hobi amacıyla başladığı ahşap oyma sanatını mesleğe dönüştürdü. Kentte 25 yıldır mali müşavirlik yaparken stresten kurtulmak için hobi olarak evinde ağaç oymacılığına başlayan Biter, bir süre sonra atölye kurdu. Özel ilgisi dolayısıyla sadece zeytin ağaçları üzerinde çalışan Biter, odunculardan aldığı zeytin ağaçlarını oymadan önce kurumaları için iki yıl bekletiyor. Bir yandan haftanın 2-3 günü mali müşavirliğe devam eden Biter, diğer yandan da haftanın diğer günleri stres atmak amacıyla yaptığı ürünleri Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde açtığı iş yerinde satıyor.

Evdeki küçük tadilatlara bile usta çağırıyordum

Sermet Biter, yaptığı açıklamada, mesleğin stresinden kurtulmak amacıyla ahşabı çok sevdiği için ağaç oyma işiyle uğraşmaya başladığını, zamanla ustaları gezip yeni şeyler öğrenerek kendisini geliştirdiğini söyledi. Altı yıl önce çivi bile çakamadığını ifade eden Biter, şöyle konuştu: "Daha önce evdeki küçük tadilatlara bile usta çağırıyordum. Şimdi hepsini kendim yapabiliyorum. Zeytin köklerinden dekoratif oymalar, zeytin tabakları, çatal, kaşık, kesme tahta yapıyorum. Yine zeytin köklerindeki harekete bakarak şekillerini bozmadan heykel yapmaya çalışıyorum." Biter, zeytin ağaçlarını odunculardan aldığını, donma ve çatlama gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak amacıyla iki yıl kurumasını beklediğini anlattı. Eserleriyle aynı zamanda geri dönüşüm de yaptığına dikkati çeken Biter, böyle değerli bir ağacın kül olmasını engellediğini söyledi. Biter, ürünlere şekil verdikten sonra üzerine sadece zeytin yağı sürdüğünü belirterek, "Zımpara işlemi bittikten sonra yağı sürüyorum. Herhangi bir kimyasal kullanmıyorum. Alan tüketiciler de arada zeytin yağı sürerek bakımını yapabilir." diye konuştu. Ürünleri yapmak için bazen iki gün uğraştığını dile getiren Biter, hobi arayan herkese bu işi önerdiğini, meslektaşlarının da kendisine imrendiğini sözlerine ekledi.