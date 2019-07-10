İEÜ.'den 15 Temmuz paneli

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümü kapsamında, milli değerler ve demokrasinin önemine dikkat çekmek amacıyla bir program hazırladı

İEÜ.'den 15 Temmuz paneli
10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:37

Etkinlikte, "Demokrasi; Dün, Bugün, Yarın" ile "Atatürk ve Demokrasi" konulu paneller düzenlenecek.
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenleyeceği program, 12 Temmuz cuma günü saat 11.00'da başlayacak. İEÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek program, şehitlerin anılması ve Öğrenci Konseyi Başkanı Buğra Kaan Günay'ın konuşmasıyla başlayacak. Ardından da Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Görevlisi Elçin Yılmaz, "Atatürk ve Demokrasi"; Doktor Öğretim Üyesi Ünsal Doğan Başkır da "Demokrasi; Dün, Bugün ve Yarın" konularını ele alacakları konuşmalarında, katılımcılara tarihten önemli bilgiler verecek.
İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, akademisyenlerle iş birliği yapılarak hazırlanan programın panel düzeninde gerçekleşeceğini söyledi. Mezun öğrencilerin de katılacağı etkinliğin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Aşkar, "Gerçekleştireceğimiz program, milli birlik ve beraberliğimize, demokrasi bilincimize daha da güç katacak" dedi.

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