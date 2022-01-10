İGC'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü açıklaması

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İzmir Gazeteciler Cemiyeti yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada 10 Ocak'ın elbet bir gün bayram olarak kutlanacağını belirtildi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İzmir Gazeteciler Cemiyeti yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle: Gazetecilerin haklarının yasal güvenceye alındığı 1961 yılından bu yana 10 Ocak’ları Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutluyor, mesleki analizler yapıyor, yaşananları mesleki olarak irdelemeye çalışıyoruz.

Ve her yıl 10 Ocak’lara yeni umutlarla girmeyi arzu ediyoruz.

Basının üzerindeki baskıların kalktığı, gazetecilerin haberlerini, köşe yazılarını özgür bir ortamda yazdığı, medyadan bağımsız araştırma, inceleme analiz ve röportajların beklendiği, meslektaşlarımızın emeklerinin karşılığını alabildiği bir Türkiye umuduyla…

Ancak ne yazık ki aksine daha karamsar bir tablo ile karşılaşıyoruz.

Medya kuruluşlarının var olma savaşı verdiği, işsizliğin hüküm sürdüğü, basın özgürlüğü karnemizin kırıklarla dolu olduğu bir süreç hız kesmiyor.

GAZETECİ HALKA GERÇEKLERİ SÖYLER

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bir anmadan çıkararak kutlayabilmek için öncelikle; halka doğru haber verme görevini yapan gazetecilerin, görevlerini yaparken temel hak ve özgürlükleri kullanabileceği, sorduğu sorular, yaptığı haberler yüzünden tehdit ve baskıya uğramayacağı, cezaevine gönderilmeyeceği, ücretlerin yoksulluk sınırının üzerine geçeceği, basın kuruluşlarının kapanmayacağı bir Türkiye gerekiyor bizlere.

Ancak ‘tek sesli’ medya yaratma planı, 2022 yılında azalacağına maalesef ivme kazanıyor. Eleştirel ve bağımsız yayın yapan ve sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ulusal gazete ve medya kuruluşları baskılara rağmen ayakta kalma mücadelesi veriyor.

2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 153’üncü sıradayız. Uluslararası Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde139 ülke arasında 117’nci sıradayız.

Bütün zor şartlara rağmen, gazeteciler halka gerçekleri söylemeye devam edecektir. Mesleklerini sürdürebilme mücadelesi veren meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, ancak çalışamayan, çalıştırılamayan ve mesleğini sürdüremeyen tüm meslektaşlarımız adına mücadelemizin yüksek sesle süreceğini bir kez daha vurgulamak isteriz. "