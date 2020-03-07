İGC'den 8 Mart Açıklaması

Dünya Ekonomik Forumu 2020 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada yer alıyor.

Bu özetle şu anlama geliyor: Dünden bugüne, kadına yönelik ayrımcılık, şiddet, taciz, çocuk denilecek yaşta evlendirilmesi, düşük ücretle, emeği yok sayılarak çalıştırılması sürüyor. Yasalarda yer alan haklarının uygulanmaması bir yana gün geçtikçe bu haklar elinden alınmaya çalışılıyor. Siyasette, medyanın karar alma organlarında, çalıştığı kurum, kuruluşun üst düzey yöneticiliklerinde yok denecek kadar az oranda yer alıyor. Ve hepimiz biliyoruz ki aslında bunun özünde eşitlik sorunu yatıyor. Erkek egemen söylem kadını eşiti olarak değil de üzerinde her türlü tasarrufu uygulayabileceği birisi olarak gördükçe, kadın gerici uygulamaların kıskacından kurtulmadıkça, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair konular eğitim sisteminde yer almadıkça, yasalar kadını korumadıkça, taciz, tecavüz faillerinin yaptıkları yanlarına kaldıkça bu sorunlar devam edecek. Sorunlar devam ettikçe de insan hakları, hukuk, adalet, eşitlik söylemleri lafta kalacak.

İşte bu nedenle de kadına, kadınlığa yöneltilen tüm bu olumsuzlukları olumluya evirebilmek için medya sektöründe çalışan kadınların çoğalması gerekiyor. Medyada karar verici konumlarda bulunan kadınların çoğalması, kadının ve kadın sorunlarının medyada eşit ve adil bir şekilde yer almasında çok etkili olacaktır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde her zaman olduğu gibi dileğimiz şiddetten, savaştan arınmış, kadın-erkek eşitliğinin anayasal güvenceyle korunduğu, içselleştirildiği, kimsenin kimseyi sömürmediği, herkesin ifade ve düşünce özgürlüğüne saygı duyulduğu, hukukun – adaletin hüküm sürdüğü, barış içinde yaşayacağımız bir dünya. İnancımız ise kadınların emeğiyle, dayanışması ve mücadelesiyle böyle bir dünyanın kurulabileceği.

Güne vesile olan kadınları saygıyla anıyoruz.