İhracatın yıldızlarına ve destekçilerine ödül yağmuru

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılındaki 790 milyon dolarlık ihracatına en büyük katkıyı sağlayan üyelerini ve ihracatı destekleyen basın kuruluşlarını ödüllendirdi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılındaki 790 milyon dolarlık ihracatına en büyük katkıyı sağlayan 20 üyesine 23 ödül verdiği ‘İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ düzenledi. Kaya Thermal Oteli’nde gerçekleştirilen ödül törenine Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve sektör temsilcileri katıldı. ‘İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ öncesinde ekonomik güncel gelişmelerle ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal bir sunum gerçekleştirdi. Törende Aynı zamanda 2018-2022 yılları arasında sektörlere destekleri için basın kuruluşlarına ödüller de verildi.

Türkiye’de lider

Törende konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Mobilya, Kağıt ve Odundışı Orman Ürünleri sektörlerinin kümelendiği sektörün Türkiye genelinde ihracatında 7 milyar doları geçerken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin de 790 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdiğine dikkat çekerek, “Odundışı Orman Ürünleri ihracatında Türkiye lideri durumundayız. Cahit Doğan Yağcı Başkanımızın liderliğinde Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz çok başarılı projeleri hayata geçirdi. Cahit Başkanım bu projelerin detaylarını verdi. Torbalı’da yeri belirlenen Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, mobilya sektöründe katma değerli üretimin anahtarı Ezber Bozan Tasarım Yarışması, firmalarımızı e-ihracata hazırlayan MOBİNT Projesi, firmalarımızın kümelenerek rekabetçiliklerini artıracakları URGE Projesi, MODEKO Fuarı’na Alım Heyeti Organizasyonu ilk akılda kalanlar. Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme, Tasarım, AR-GE, İnovasyon eksenli projelere yoğunlaştıkları için Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Cahit Doğan Yağcı ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyorum” dedi.

Ürün çeşitliliğini artırmalıyız

Yağcı, dünyada lojistikte ciddi sıkıntılar olmasına rağmen Türkiye’nin bunu çok iyi bir şekilde değerlendirdiğine değinerek, “İhracat devi Çin’e karşı en büyük avantajımız ülkemizin lojistik konumu. Kekik, defne ve adaçayı katma değerli ürünlerimiz. Türkiye’nin kekik ve defne ihracatının tamamı Ege’den yapılıyor. Aynı zamanda dünyadaki en büyük pay da bizim. Pandemi döneminde böyle katma değeri çok yüksek ürünlere sahip olmanın önemini gördük. En büyük üreticimiz Denizli’de Tarım ve Orman Bakanlığı ile yeni kekik üretim sahaları açıyoruz. Beklentimiz; üreticilerimizin daha bilinçli ve verimli üretim yapması, ürünlerini hasat etmesi. Kendi içimizde de ürün çeşitlendirmesi yapmalıyız” diye konuştu.

Hedef ilk 5

Kağıt mamullerinin bir diğer lokomotif sektör olduğunu anlatan Yağcı, endüstriyel plantasyonun kağıt başta olmak üzere tüm sektörler için oldukça önemli olduğunu hatırlatarak selüloz üretimine geçilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Dünyada mobilyada en büyük 8’inci ihracatçıyız. Hem tasarım hem de lojistik avantajımızı değerlendirerek ilk 5’e girmek istiyoruz. Tasarım Merkezi kurulması konusunda çalışmalar yapıyoruz. 2017’den 2020’ye kadar olan 4 yıllık dönemde Birliğimizin toplam ihracat artış oranı yüzde 30 iken, ürün bazında baktığımızda odundışında yüzde 20, kağıtta yüzde 19, mobilyada yüzde 128 olarak gerçekleşti. ABD’nin 50 milyar doların üzerinde ithalatı var. Payımızı tasarım, lojistik ve tanıtımla artırmayı hedefliyoruz. İhracatımızda ilk sıralardaki ülkeler; İngiltere, Almanya, Hollanda ve İsrail.”