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İkametleri Seferihisar’a alın çağrısı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yazlık kesimde yaşayan ve Seferihisar’ı seven vatandaşlara çağrıda bulundu

İkametleri Seferihisar’a alın çağrısı
25 Ekim 2021 Pazartesi 15:22

Başkan Yetişkin “Seferihisar’da 2020 yılı istatistiklerine göre kayıtlı nüfus 48.320 kişi olarak gözüküyor. Ancak Seferihisar’da nüfus pandemi sürecinden itibaren resmi durumdan çok farklı. Devletten aldığımız destek de dolayısıyla 48.320 kişiye göre düzenleniyor. Nüfusumuzun 50 bini geçmesi halinde İller Bankası'ndan kentimize ayrılacak pay büyük oranda artacak. Meclis kararıyla, turizm, sağlık, eğitim, sanayi ve ticaret yatırımlarının su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını 10 yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilecek ya da yaptırabileceğiz. Seferihisar’ı seven ve özellikle yazlık kesimde yaşayan hemşerilerime seslenmek istiyorum. İkametgahınızı Seferihisar’a alarak hizmet kalitemizin artmasını sağlayabilirsiniz” dedi.

“Haydi Seferihisar 50 bin oluyoruz”


Başkan Yetişkin ilçe nüfusunun 50 bini geçmesi halinde kanunda öngörülen bir çok avantajdan yararlanılabileceğinin altını çizerek vatandaşları yılbaşına kadar Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ne dahil olmaya çağırdı.

Seferihisar Belediyesi’nin sahada bulunacak ekipleri ile ikametgahlar online olarak alınabilecek. Seferihisar’da sokak sokak dolaşacak ekiplerin yardımıyla çok kısa bir süre içinde adres değişimleri gerçekleştirilecek.

İkametgâhını alana sürpriz hediye


Seferihisar Belediyesi adres değişikliği ile nüfus kaydını Seferihisar’a alan vatandaşlarını unutmuyor. Belediye nüfus kaydını Seferihisar’a aldığını kanıtlayan tüm vatandaşları sürpriz hediyeler ile buluşturacak.

Etiketler; #seferihisar #ikametgah #ismail yetişkin
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