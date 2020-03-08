İKÇÜ'de İslami İlimler Araştırma Vakfı kuruldu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Meral Akan İslami İlimler Araştırma Vakfı'nın kuruluş süreci tamamlandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, vakfın Balçova ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, vakıfların önemine değindi. Kültürümüzde yardımlaşma, dayanışma ve vakıf geleneğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ayyıldız, "Osmanlı, toplumsal hayatın her alanına vakıfları dahil etmiş. Sorunları toplum içinde ve ilgili çevrede bu şekilde çözmüş. Günümüze bakıldığında kendi içimizde üretemediğimiz, çözemediğimiz sorunlarda birilerine bağımlı hale geliyoruz. Bizim kültürümüz kendi içimizde bu sorunları çözmek ve sorunu çözülen ile çözenin birbirini görmediği, bilmediği ama ihtiyacını giderdiği bir temele dayanıyor." dedi.

İKÇÜ Rektörü ve Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Saffet Köse de İslam kültüründe ve Osmanlı'da yüzlerce vakıf olduğunu hatırlattı. Sokak hayvanlarını koruma vakfından sığınma evlerine, hastalara evinde bakımdan bekarları evlendirmeye, yazın sebillere kar koyma vakfından camideki saatleri ayarlamaya kadar toplumun her düzeyinde sorumluluk alan ve tüm canlılara yardımı görev bilen ve bu hizmetleri vakıflar üzerinden yapıldığını aktaran Köse, "Özellikle Osmanlı Devleti, hayatın her alanını ve canlıların tüm ihtiyaçlarını vakıf geleneği üzerinden yürütmüş. Biz de bu düşünceden yola çıkarak bu geleneğin devamını sağlamak, İslami ilimler alanında araştırmalar yapmak, topluma yol göstermek ve öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca yardımcı olmak amacıyla bu vakfı kurduk." diye konuştu. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise bölgenin ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaç sahibi ile ihtiyacı olanı birleştirmesi açısından vakıfların önemini vurguladı.