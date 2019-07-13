İKÇÜ’de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Etkinlikleri

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenleyecek.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, vatanı için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz için Hatim ve Mevlid okunmasıyla başlayacak etkinlikler, Rektör Prof.Dr.Saffet Köse’nin moderatörlüğünde, “15 Temmuzu Anlama ve Şehitleri Anma Paneli" ile devam edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan sergi de ziyarete açılacak.

Sorumluluğumuzun bilincindeyiz

Rektör Prof.Dr. Köse, İKÇÜ olarak 15 Temmuz Destanı’nın, milletimizin kahramanlıklarının gelecek nesillere aktarılması; göğsünü siper eden, canlarını feda eden şehitlerimizin hatırlanması ve hatırlanmalarının sağlanması adına üzerlerine düşen sorumlulukların bilincinde olduklarını söyledi.

Elde bayrak, dilde tekbirler ile inancımızı, vatanımızı savunduk

15 Temmuz’da milletçe tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine maruz kalındığını aktaran Rektör Prof.Dr. Saffet Köse, bu hain girişimin milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla birlikte devletin kararlılığı karşısında başarısız olduğunu söyledi. Prof.Dr. Köse, “15 Temmuz gecesinde milletimiz tüm renklerini, tüm farklılıklarını geride bırakarak elde bayrak, dilde tekbir, inancını, vatanını, milletini savunmak üzere tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşti ve halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya gösterdi. Millî iradeyi ve demokrasiyi koruma uğruna bedenlerini kalkan yapan, mermilere ve bombalara etten kale olan yüce milletimiz; selâlarla ve ezanlarla meydanlarda toplanarak, vatan savunması uğrunda binlerce gazi ve yüzlerce şehit verdi. Hainlerin karşısında, bu şerefli mücadelede vatanını savunan büyük milletimiz iman dolu yüreği, sarsılmaz cesareti, birlik ve beraberliğiyle destan yazmıştır. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yâd ediyor, gazilerimize de Allah'tan sağlık, afiyet ve uzun bir ömür niyaz ediyorum.” diye konuştu.

Fotoğraflarla 15 Temmuz…

Öte yandan Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikri Salman ve Doç. Dr. Uğur Bakan’ın küratörlüğünde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin fotoğraflardan oluşan sergi de ziyarete açılıyor. “Milletin Direnişi, Devletin Mücadelesi Toplumsal Hafızanın Diri Tutulması" temalı sergiyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Salman, hain darbe girişimi esnasındaki ve sonrasındaki günlerde çekilen fotoğrafların milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığa olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Bu fotoğraflar belgesel niteliği taşıyor

O günlerin unutulmaması, ibret alınması, hafızlara kazınması ve gelecek kuşaklara aktarılıp doğru anlatılması adına bu fotoğrafların bir belgesel niteliği taşıdığını vurgulayan Prof.Dr. Salman, “50 fotoğrafın yer aldığı sergimiz, 16-20 Temmuz arasında Prof.Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu Fuaye Alanında açık kalacak. Yine Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz fotoğraf seçkisi ile özel olarak hazırlanan videolar sergi boyunca barkovizyondan izleyicilere sunulacak.” dedi.