İl başkanına silahlı saldırı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçiler otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İşçilik'in yaralanmadığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

İl başkanına silahlı saldırı
30 Aralık 2020 Çarşamba 13:19

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi çıkışında meydana geldi. Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik esnaf ziyaretinin ardından evine dönerken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler İşçilik'in otomobiline ateş açtı. Saldırıdan yara almadan kurtulan İşçilik, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayı Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, bölgede çalışma yaparken, saldırıda İşçilik'in otomobiline 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. İşçilik'in ifadesine göre olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin beyaz bir otomobil ile kaçtığı öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri çevreyolu üzerinde bulunan kameraları incelemeye alarak, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.  

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