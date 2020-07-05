İlk inceleme gezisi Bergama’ya

Yaklaşık 15 gün önce İzmir Valiliği'ne atanan Yavuz Selim Köşger, geniş kapsamlı ilk inceleme gezisini tarihi kent Bergama'ya yaptı. Bergama'da Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Vali Yavuz Selim Köşger, “Bugün Bergama'da tarihin izinde bir gezi yaptık" dedi.

Bergama gezisinin ilk durağı olan Hükümet Konağı'nda Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçeye yapılacak vizyon projeler hakkında Vali Köşger'e bilgiler verdi. Daha sonra ilçenin restorasyon bekleyen tarihi binalarını tek tek gezen Vali Yavuz Selim Köşger, tarihi İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, Taşhan ve Ulucami'de incelemelerde bulundu.

Proje anlatıldı

Ulu Cami incelemesinin ardından Başkan Koştu, Roma dönemi yapısı Ulucami Köprüsü yanında Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi'ni Vali Köşger ve beraberindeki heyete anlattı. Daha sonra Bazalika bölgesine geçen Vali Köşger ve beraberindeki heyet, belediye tarafından restorasyonuna başlanan, restorasyon sonrası Parşömen Müzesi, Cafe ve Restoran olarak hizmet vermeye başlayacak olan Çırçır Fabrikası ve Tabakhane’de, ardından Aşağıkırıklar Mahallesi’nde yer alacak olan ve yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edileceği Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde (BASBAŞ) incelemeler yaptı. Sera Bölgesi ve Agrobay’da incelemeler yapan Vali Yavuz Selim Köşger’in son durağı seraların ısıtılmasında kullanılan jeotermalin çıkarıldığı kuyular bölgesi oldu.

Tarihin izinde

İzmir’e atandıktan sonra geniş kapsamlı ilk inceleme ve tanıma gezisini tarihi kent Bergama’ya yaptığını söyleyen Vali Yavuz Selim Köşger, “Bergama Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. Tarih boyunca bu hep böyle olmuş” dedi. Bergama’da beraberindeki heyetle tarihin izinde bir gezi yaptıklarına dikkat çeken Vali Köşger, “Bergama’da Antik dönemden erken Roma dönemine, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet dönemine ait çok kıymetli eserler var. Bir kısmının restorasyonu yapılmış. Ancak yapılacak çok daha çalışma var. Bergama’yı bir marka olarak Dünya tanıyor. Bergama antik kentinden Pergamon’dan Almanlar’ın söküp götürdüğü eserler Berlin’de sergileniyor. Onların ülkemize geri getirilmesi dahil Bergama ile ilgili yapılacak çok iş var. Yani tarihi ilçemizin hak ettiği değeri şuana kadar bulamadığı anlaşılıyor. Hak ettiği değere ulaşması için gerekli çalışmayı yapmamız lazım. Şuan yapılan ve yapılacak olan restorasyonlarda bunun bir parçası. Bugün birçok eseri yerinde gördük. İzmir'de yapmış olduğum ilk ilçe gezisi Bergama’ya oldu. Bundan önce bir iki ilçeye gittik ama bu kadar detaylı gezmedik. Bergama’da günlerce gezilebilecek önemli tarihi kalıntılar var. Bu eserlerin bir kısmı şuan kullanılırken, bir kısmı da küçük dokunuşlarla fonksiyon kazanabilecek nitelikte. Hep birlikte, hem Bergama'yı, hem de tarihi eserlerimizi hak ettiği değeri vererek daha güzel bir noktaya getireceğiz” dedi.



