İlk mozerallayı tattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk 550 gününü anlattığı toplantıda Selçuk’ta manda yetiştiriciliğini canlandırmak için kadın üreticilere hibe ettiği mandaların sütünden yapılmış ilk İzmir mozerellasını da tattı. Davetlilere ise toplantının ardından İzmir Mozerellası ikram edildi.

Başkan Tunç Soyer kadın üreticilere manda hibe ederken “Bugün dünya mutfaklarına İtalya’dan ulaşan mozerella peyniri manda sütünden yapılıyor. İtalya’ya giden mandalar ise bu coğrafyadan gitmiş. Biz kendi değerimize sahip çıkamazken başkaları bundan dünyaya pazarladıkları bir ürün yaratıyor. En büyük zenginliğiniz bu bereketli topraklar ve iklim, ancak biz bunları kullanmıyoruz. Aklımızı başımıza toplayarak üretmek, ürettiğimizi dünyaya satmak mecburiyetindeyiz. Manda besiciliğini de bu amaçla İzmir’den başlayarak yeniden yaygınlaştıracağız. Hedefimiz manda sütünden, katma değeri yüksek, İzmir’e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek. Bunu üreticilerimizle birlikte başaracağız" demişti.