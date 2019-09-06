İnci Vakfı çocukları Düşler Akademisi'nde

İnci Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren İnci Vakfı Çocuk Orkestrası öğrencileri Kaş'taki Düşler Akademisi'nde kamp yaptı. Spor ve sanatla dolu bir hafta boyunca gönüllerince eğlenen çocuklar, yaşayarak öğrenmenin tadını çıkardı. İzmir'de 2015'ten bu yana faaliyet gösteren İnci Vakfı Çocuk Orkestrası öğrencileri Kaş'taki Düşler Akademisi yaz kampını tamamladı.

Bu yıl en uzun süredir orkestrada olan 8-17 yaş grubundaki 38 öğrenci Düşler Akademisi'ndeki kampa katıldı. Kampta bir hafta boyunca spor ve sanat etkinlikleri gerçekleştiren öğrenciler, yılın yorgunluğunu attı. İletişim atölyesi, ekolojik yaşam, voleybol, deniz etkinliği, toplumsal cinsiyet atölyesi, dans atölyesi, film atölyesi, çamur atölyesi, peche kuche, yaratıcı drama, go eğitimi, oryantiring, yürüyüş, bileklik atölyesi, bisiklet etkinliği'nin düzenlendiği kampta çocuklar doğada yaşayarak öğrenmeyi deneyimledi.

Gönüllülük esası

Çocuk Orkestrası öğrencileri, kamp süresince devam ettikleri dans ve yaratıcı drama atölyelerinde hazırladıkları gösterileri son gecelerinde kamp sakinleri için sergiledi. Düşler Akademisi, başta engelli bireyler olmak üzere toplumsal dışlanmayla karşılaşan tüm bireylerin sanat ve sporla entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan bir köy akademisi olarak faaliyet gösteriyor. Akademide tüm çalışmalar gönüllülük esasıyla sürdürülüyor.