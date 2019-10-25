İnci Vakfı çocuklarından 29 Ekim konseri

Cevdet İnci Eğitim Vakfı'nın, Bornova Belediyesi işbirliği ile sürdürdüğü "İnci Vakfı Çocuk Orkestrası" üçüncü yılında halka açık konserler vermeye devam ediyor.

6-15 yaş arası çocukları sanatla buluşturmayı amaçlayan orkestradan 92 çocuk, şef Tolga Akın'ın yönetimindeki konserde 25 parça çalacak ve izleyenlere bayram coşkusunu yaşatacak.

20 çocukla başlayıp 92 çocuğa ulaştık

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren, "Bornovalı çocuklara sanatı sevdirmeyi, özgüvenlerini arttırmayı ve sosyal hayatlarına artı değerler katmayı hedefleyerek kurduğumuz İnci Vakfı Çocuk Orkestramız, çocuk ve gençlerin müzik aracılığıyla eğitimine destek sağlamaya devam ediyor. 20 çocukla başlayıp günümüzde 92 çocuğa ulaşan orkestramız ile birlikte, daha fazla çocuğumuzu sanatla büyütmenin ve geliştirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi. Eren sözlerine "Bu yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde kazandığımız Cumhuriyetimizin 96'inci yılını kutluyoruz. Demokrasinin yolunu açan Cumhuriyet, laiklikle bütünleşen Türkiye'nin en önemli yapı taşıdır. Çocuklarımız bir 29 Ekim'de daha İzmirli sanatseverlerle buluşacakları için çok heyecanlılar" diye devam etti.



