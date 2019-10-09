İş garantili kurslar sürüyor

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İTKO) ile İŞKUR arasında süren iş garantili meslek kurslarına yeni bir halka daha ekleniyor.

6 yıldır sürdürülen İzmir İŞKUR-İTKO işbirliğinin sektöre ve kent ekonomisine önemli katkılar sağladığını hatırlatan İTKO Başkanı Muharrem Karakuş, yeni dönemde sektörün farklı kollarında da eğitim vereceklerini açıkladı.Kurslara 'Modelistlik ve Stilistlik' dallarında da eğitimleri eklemek istediklerini kaydeden Karakuş, İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak'ı makamında ziyaret ederek sektörün talebini iletti.

Eğitimde marka

Modelistlik ve stilistlik alanında eğitim almak için yoğun talep aldıklarını kaydeden Başkan Karakuş, 'İTKO İzmir'de mesleki eğitim alanında bir marka olmuştur. Teknolojinin yeniliklerinin de işlendiği eğitimlerimizden mevcut ustalarımız bile yararlanmakta. Şu an eğitim tesislerimizde girişimcilik kursları devam ediyor. Buna ek olarak modelistlik ve stilistik alanında gelen talepleri il müdürümüz Kadri Kabak'a ilettik. Kendisi de olumlu yaklaştı, en kısa sürede bu alanda da eğitimler tertiplemek istiyoruz. Ekonominin zor günler yaşadığı bir döneme yeni istihdam sağlıyoruz. Bu da üretimde ve mükellef sayısında artış demektir. Kalkınmanın ve sürdürülebilir refah ancak bu yolla sağlanabilecektir' dedi.

Bulunmaz fırsat

İşsizlik oranını aşağı çekmek için büyük çaba gösterdiklerini kaydeden İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak ise, "Birçok projede işbirliği yaptığımız Terziler Odası'na çalışmalarımıza kazandırdıkları ivme için teşekkür ederiz. Kurumların ortak paydada buluşarak iş üretebilmesi, tek başlarına iş üretebilmelerinden daha büyük kolaylık sağlıyor. Kurumumuz işgücü piyasası analizi yaparak alan belirlemekte, Terziler Odası'nın yeni alan talebi bizim de için uygundur. En kısa sürede modelistlik ve stilistlik kursları için çalışmalara başlayacağız' dedi. İTKO'nun İŞKUR destekli eğitimleri süresince kursiyerlere meslek eğitimlerinde günlük 30 lira, girişimcilik eğitimlerinde ise günlük 20 lira harçlık ödeniyor. İŞKUR eğitici giderlerini karşılıyor ve kursu bitirenlere yüzde 20 oranında istihdam garantisi veriyor. Kalan kursiyerler ise İTKO aracılığıyla piyasada işe yerleştiriliyor ve her katılımcıya istihdam sağlanıyor.