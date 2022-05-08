İş makinesi operatörüne Anneler Günü sürprizi!

30 Ekim İzmir Depremi sonrasında hayatı baştan sona değişen İZSU iş makinası operatörü Nurcan Özgül Fetah, kadınların her işi yapabildiğini meslek tercihiyle gösterdi. En büyük hayalinin, oğlunun kendisini kepçe kullanırken görmesi olduğunu söyleyen Fetah’ın hayali bir sürprizle gerçek oldu. Anneler gününde oğlu Çınar, şantiyede annesini ziyaret etti ve kadın iş makinası operatörü gözyaşlarına hakim olamadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nde iş makinası operatörü olarak Ocak ayında göreve başlayan Nurcan Özgül Fetah, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Eğitim aldığı sırada verdiği röportajda en büyük hayalinin oğlunun kendisini bu işi yaparken görmesi olduğunu söyleyen Fetah’a oğlu Çınar anneler gününde sürpriz yaptı. Karşıyaka Sancaklı Mahallesi’nde kazı çalışması yaptığı sırada karşısında oğlunu gören kadın iş makinası operatörü Fetah, göz yaşlarına hakim olamadı. Babasıyla birlikte çalışma alanına gelen Çınar ise elinde iş makinası oyuncağı ve çiçekle annesine sarıldı.

“Oğlumu görünce ağlamaya başladım”



Bornova Özkanlar’da butik pasta dükkanı işleten ancak 30 Ekim İzmir Depremi’nde dükkanı yerle bir olan Fetah, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden iş başvurusunda bulundu. Fetah, “ Hayalim gerçekleşti. Oğlumu karşımda gördüğümde ağlamaya başladım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan’a çok teşekkür ederim. Bu projenin içerisinde yer almaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Oğlum arkadaşlarına hep beni anlatıyormuş, arkadaşları benimle tanışmak istiyorlar, öğretmenleri de beni arayıp tebrik ediyor. Oğlumun benimle mesleğimden dolayı gururlanması ayrı bir mutluluk veriyor” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İZSU’da herkes bize güveniyor ve destek çıkıyor. İlk işe başladığımda şantiye alanında biraz korkmuştum nasıl yaparım, nasıl başarabilirim, adapte olabilirim diye kafamda soru işaretleri vardı. Ama o kadar güzel karşılayıp yanımızda oldular ki iyi ki ben internette başvuruyu görüp buralara kadar gelmişim çok gururlu ve onurluyum bu konuda.”

En güzel anneler günü hediyesi

İZSU iş makinası operatörü Nurcan Özgül Fetah’ın oğlu Çınar Fetah ise, “İlk defa böyle bir makinaya bindim. Oyuncakla uzaktan yakından ilgisi yok. 10 yaşındayım. Anneler gününde bu zamana kadar en güzel hediyeyi bugün anneme verdim. Annemi iş makinasını kullanırken gördüğüm için çok heyecanlandım. Arkadaşlarımın anneleri ya öğretmen ya avukat hepsinin bilindik meslekleri var. Ama annemin işi çok zorlu” şeklinde konuştu.