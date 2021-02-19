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İstanbul Sözleşmesi Bornova’da anlatıldı

Bornova Belediyesi, ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ başlıklı toplantı düzenledi. Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıda Avukat Bahar Layık konuşmacı olurken, Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Bahar Gürsul’da moderatörlük yaptı. İzmir Efes Rotary Kulübü işbirliği ile düzenlenen organizasyonda Gürsul, “2019 itibari ile 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalandığı bilinen İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen uluslararası metinler arasında en önemli olanıdır” dedi

İstanbul Sözleşmesi Bornova’da anlatıldı
19 Şubat 2021 Cuma 12:46

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapılan toplantıda şiddete karşı kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi’nin kapsam ve amacı anlatıldı. Sözleşmede, “kadına karşı şiddet”, "aile içi şiddet", "toplumsal cinsiyet", "kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet" ve "mağdur"un tanımı ayrı ayrı ele alındığı anlatılırken, "kadın" teriminin 18 yaşından küçük kızları da kapsadığı ifade edildi.

Konuşmasında, Türkiye'nin sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olduğunu ifade eden Layık, “Bu sözleşme 2011 yılında imzalanarak,  2014 yılında yürürlüğe girdi. 2012 yılında Türkiye  Cumhuriyeti kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleyebilmek için 6284 sayılı kanunu çıkardı. Bu güzel bir gelişmeydi. Fakat bu 10 yıllık sürece bakınca fazla yol katetmediğimiz görülüyor. Hala kadın cinayetlerini durduramıyoruz”dedi. Layık, İstanbul Sözleşmesini ve içeriğini de anlatarak, bilgilendirme yaptı.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Bahar Gürsul ise, İstanbul Sözleşmesi'nin tüm dünya kadınlarının mücadeleleri için önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu sözleşme kadınların eşitlik haklarının güvenceye alınması ve şiddete karşı korunması için önemli bir uluslararası belgedir”dedi. Etkinliğe  siyasi parti kadın temsilcileri de Bornova Belediyesi Meclis Salonun’nda hazırlanan ekranlardan canlı olarak katılım sağladı.

Etiketler; #bornova #istanbul sözleşmesi
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