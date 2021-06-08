İZENERJİ’de son kararı işçiler verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZENERJİ şirketinde çalışan 10 bin emekçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yüzlerce işçi İZENERJİ önünde toplandı. TİS görüşmelerinde gelinen son noktayla ilgili açıklamalarda bulunan DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, taban ücreti için yüzde 30.20’lik, sosyal haklar için yüzde 16’lık zam teklifini oylamaya sunacaklarını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZENERJİ şirketinde çalışan 10 bin emekçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde sona gelindi. İZENERJİ’de örgütlü konumda bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı (DİSK) Genel İş İzmir 2 Nolu Şubesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleşen TİS görüşmelerinde birçok madde de uzlaşı sağlansa da taban ücreti zammında henüz mutabakata varılmadı. Süreçte gelinen noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi taban ücreti için yüzde 30.20, sosyal haklar için yüzde 16 zam teklif etti. Süreçte gelinen noktaya dair binlerce işçinin toplandığı İZENERJİ Genel Müdürlüğü önünde açıklamalarda bulanan DİSK Genel İş 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, taban ücreti için yüzde 30.20’lik, sosyal haklar için yüzde 16’lık zam teklifini oylamaya sunacaklarını söyledi. Yıldız, emekçilerin tepkileri üzerine işyeri temsilcileri toplantı kararı aldı. TİS süreciyle ilgili son durum netleşmedi.

Aylardır mücadele veriyoruz

Yaklaşık 150 gündür toplu sözleşme masasında mücadele verdiklerini kaydeden DİSK Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, alandaki emekçilere seslenerek, “Aylardır hep birlikte konuştuk, tartıştık. Alanlarda; yüzde 18’e bitmiş dediler, yüzde 18’ini kabul etmeyince yüzde 22’ye bitmiş dediler, yüzde 22’yi kabul etmeyince yüzde 25’e bitmiş, yüzde 25’i kabul etmeyince yüzde 27’ye bitmiş dediler. Ama hep şunu söyledik; her aşamasını sizlerle paylaşacağız, sizden bir şey saklamayacağız dedik. Şeffaf olacağız, kapalı kapılar ardından imzalamayacağız dedik. Yüzde 15’i, yüzde 18’i, yüzde 22’yi, yüzde 25’i yüzde 27’yi size sormadım” dedi.

Taban ücrete yüzde 30.20 zam

TİS’te gelinen noktayı açıklayan Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Yıldız, “A grubumuza 2021 Ocak ayında enflasyon artı 2 refah payı alacağız, yüzde 30.20 oldu. Rakamları açıklayacağım kararı birlikte alacağız. Şu anda taban ücretinde A grubuna brüt olarak 1061 TL, net 758 TL. B grubuna 1068 TL brüt net 768 TL. C grubuna 1061 TL net 758 TL. D grubuna 1049 TL net 750 TL. Yani taban ücretimize açıkladığım gibi yüzde 30.20 zam geldi. Bu bir yıllık zam. 202 1 Ocak itibariyle altı aylık geriye dönük enflasyon artı iki refah payı 2022’nin Haziran ayından itibaren de enflasyon artı bir refah payı alacağız. Geldiğimiz son nokta budur. Sosyal haklara da yüzde 16 zam oldu. Toplamda yüzde 46’lık zammımız hayırlı olsun. Ancak biz birlikte karar alacağız dedik. Geldiğimiz son aşama bu. Kararı burası verecek. Çıkıp imzalayalım mı, imzalamayalım mı?” açıklamalarında bulundu.

İşçiler zammı beğenmedi

Yıldız’ın konuşmasının üzerine emekçilerden ‘hayır’ sesleri yükseldi. İşçiler, ‘Eşit işe eşit ücret’, ‘Sadaka değil toplu sözleşme’ sloganları attı. Bunun ardından Yıldız, “Kimse bize bunları hayrına vermedi, 155 gündür masada mücadele ederek aldık. Bu toplu sözleşmeyi, dün oturup bugün bitirmedik. Yarından itibaren bu rakamları oylamaya sunacağız. Bütün birimlere sandık koyacağız” dedi. İşçilerden ‘yuhalama’ gelince Başkan Yıldız, “Yuhaladığınız adam aylardır bu toplu sözleşmeyi en iyi noktaya getirmek için sizlerle birlikte elinden gelen çabayı gösteriyor. Burada 3 bin kişiyle karar alamayız. Yarın sabah itibarıyla skalaları çıkarıp birimlere döneceğiz, temsilci arkadaşları da şubeye bekliyorum, onlarla da konuşacağız. Ona göre ne karar alınması gerekiyorsa birlikte yol alacağız” ifadelerini kullandı.

Son durum netleşmedi

Gelen tepkiler üzerine son olarak Başkan Yıldız, işyeri temsilcileriyle yol haritasını görüşmek üzere toplantı kararı aldı. TİS ile ilgili son durum hala netleşmedi.