İzmir 2024’te Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali’ne ev sahipliği yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle Fuar İzmir’de yapılan Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye 2022’de kazanan takımlara ödülleri verildi. Etkinliğin açılışında İzmir’in 2024 yılında WRO Uluslararası Finali’ne ev sahipliği yapacağı açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle Fuar İzmir’de yapılan Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) Türkiye 2022 etkinliğinde kazanan takımlar açıklandı. Etkinliğin açılışında İzmir’in 2024 yılında WRO Uluslararası Finali’ne ev sahipliği yapacağı duyuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, programın klasmanlarından Geleceğin Mucitleri Küçük Yıldızlar birincilik ödülünü İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi’nden “Robistim Stars” adıyla etkinliğe katılan takıma verdi. Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Bezek ise Kurallı Klasman Gençler kategorisinde birincilik ödülünü Özel Ordu Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi’nden “Spark” adıyla katılan takıma takdim etti.

2024’te İzmir’de yapılacak WRO Uluslararası Finali, dünyanın farklı yerlerinden gelecek 600 takımla birlikte 3 bin 500'e yakın katılımcıyı İzmir'de buluşturacak.



Kazananlar



Adana Kozan Bilim ve Sanat Merkezi ekibi Geleceğin Mucitleri Yıldızlar’da birincilik, Özel Ordu Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi ekibi Kurallı Klasman Gençler’de birincilik, Özel Tevfik Fikret Ortaokulu ekibi Geleceğin Mucitleri Küçük Yıldızlar’da ikincilik, Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi ekibi Spor Klasmanı Tenis’te birincilik, Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi ekibi Geleceğin Mucitleri Yıldızlar’da ikincilik ve üçüncülük, İnovaThink Bilişim Teknolojiler ekibi Geleceğin Mucitleri Gençler’de birincilik ve ikincilik, TAKEV ROBOTİCS Geleceğin Mucitleri Gençler’de üçüncülük, Karşıyaka Özel TAKEV Ortaokulu Kurallı Klasman Yıldızlar’da üçüncülük, Özel BİLNET Okulları Balıkesir Ortaokulu ekibi Kurallı Klasman Küçük Yıldızlar’da ikincilik ödülünü aldı.



Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye



Dünyada 75’den fazla ülkeden 28 bin takımın katıldığı Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO), 2014 yılından beri Türkiye'de Bilim Kahramanları Derneği tarafından Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye adıyla düzenleniyor. Dünya Robot Olimpiyatı, farklı ülkelerde uygulanan ve katılımcı her ülkenin klasman birincilerinin katıldığı, uluslararası bir finalle sonuçlanan yerel ve ulusal turnuvalar serisidir. Dünya Robot Olimpiyatı, ilkokuldan üniversiteye dünyanın her yerinde tüm öğrencilerin fikir üretme ve problem çözme gibi yeteneklerini “düşündürücü ve eğitici robot turnuvaları ve aktiviteleri” düzenleyerek geliştiriyor. Programa katılan 8-19 yaş çocuklar takımları ile her yıl belirlenen tema doğrultusunda robotik alanında çalışmalarını yapıyor. Türkiye’de bugüne kadar 9 farklı klasmanda yürütülen programa 33 şehirden bin 294 çocuk ve genç katıldı. Programın Türkiye Finali 2016-2018 yılları arasında İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliğiyle Fuar İzmir'de yapılıyor. Son iki sene pandemi koşulları sebebiyle etkinlik çevrim içi olarak yürütüldü.