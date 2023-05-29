İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Dikili'de 24, Karaburun'da 16, Menderes açıklarında 11 olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

