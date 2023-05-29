Davutoğlu: Kutuplaştırıcı dil, ülke için en büyük tehdittir
Davutoğlu: Kutuplaştırıcı dil, ülke için en büyük tehdittir
0
Bakan Nebati'den ekonomik güven endeksi değerlendirmesi
Bakan Nebati'den ekonomik güven endeksi değerlendirmesi
0
Bahçeli: Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır
Bahçeli: Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır
0
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız
0

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:14

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili, Karaburun ve Menderes ilçeleri açıklarında, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Dikili'de 24, Karaburun'da 16, Menderes açıklarında 11 olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #dikili #karaburun #menderes #yunanistan #düzensiz göçmen
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
İzmir'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı kahvehane kundaklandı
Sonraki Haber
Yürüyüşte yaralanan ABD'li turist hastaneye kaldırıldı
Mavi Bayraklı Ağarpark’ta Sezon 1 Haziran’da Açılıyor
Mavi Bayraklı Ağarpark’ta Sezon 1 Haziran’da Açılıyor
0
İzmir'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı kahvehane kundaklandı
İzmir'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı kahvehane kundaklandı
0
Meteoroloji'den İzmir için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den İzmir için sağanak yağış uyarısı
0
İzmir'de komşu kavgasında karı koca silahla yaralandı
İzmir'de komşu kavgasında karı koca silahla yaralandı
0
İzmir Körfezi için kirlilik uyarısı
İzmir Körfezi için kirlilik uyarısı
0
Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın
Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.