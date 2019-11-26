İzmir Avrupa bisiklet rotasında

Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na eklenme talebi Avrupa Bisikletçiler Federasyonu tarafından kabul edile İzmir, ülkemizden ağa katılan ilk kent oldu.

Bisikletli turizmin gelişmesi için önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na (EuroVelo) dahil olmak için 2016 yılında yaptığı başvuru kabul edildi ve üyeliği resmi olarak açıklandı. EuroVelo yetkilileri, İzmir'deki 500 kilometrelik bisiklet rotasının EuroVelo 8-Akdeniz rotasının devamı olarak ağa katıldığını açıkladı. Böylece İzmir, yılda yaklaşık 7 milyar avroluk ekonomik büyüklüğe sahip EuroVelo'ya Türkiye'den katılan ilk kent oldu.

Önemli kazanım

EuroVelo'nun sürdürülebilir turizm ve ulaşım politikalarını birleştiren önemli bir proje olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "EuroVelo üyeliği, bisikletli ulaşım altyapısı ve bisiklet kültürünü geliştirmek için çalışmalar yapan İzmir için çok önemli bir kazanım. Kuzey güney doğrultusunda oluşturulan 500 kilometrelik İzmir uzantısı için bugün itibarıyla rota güçlendirme ve geliştirme çalışmalarına başlıyoruz" dedi. İzmir'in EuroVelo 8-Akdeniz Rotası'na eklenmesinin sürdürülebilir ekonomi için de önemli olduğunu sözlerine ekleyen Tunç Soyer, "EuroVelo rotası ile ülkeye giriş yapa n bisikletli turist, yerel konaklama noktalarını, yeme içme yerlerini, yerel tarihi ve kültürel değerleri ziyaret ederek birçok sektör için sürdürülebilir bir ekonomik katkı oluşturuyor. EuroVelo altyapısı için kentte yapılan yatırımlar ve düzenlemeler sürdürülebilir ulaşım hedefini de destekliyor" şeklinde konuştu. EuroVelo Direktörü Ádám Bodor ise "Türkiye'nin kıyı şeridinin bu önemli bölümünün EuroVelo 8-Akdeniz Rotası'na katılması bizi çok mutlu etti. Efes ve Bergama antik şehirlerinin EuroVelo ağında bulunması müthiş. Başvuru sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çok yakın çalıştık ve şehrin bisiklet konusundaki projelerinden çok etkilendik" dedi.