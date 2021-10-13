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İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
13 Ekim 2021 Çarşamba 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.


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Etiketler; #izmir #izmir personel alımı
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