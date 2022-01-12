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İzmir Barosu avukatlarından Dilara Yıldız açıklaması: Takipçisi olacağız

İzmir Barosu avukatlarından Dilara Yıldız açıklaması: Takipçisi olacağız
12 Ocak 2022 Çarşamba 14:07

İstanbul'da avukatlık yapan 29 yaşındaki Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Konuyla ilgili İzmir Barosu avukatları bir açıklama yaptı. Cinayete tepki gösteren avukatlar, olayın takipçisi olacaklarını duyurdu

İzmir Barosu avukatları, İstanbul’da eski nişanlısı tarafından katledilen meslektaşları avukat Dilara Yıldız için basın açıklaması yaptı. İzmir Adliyesi C Kapı önünde bir araya gelen grup adına açıklamayı İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elçin Kılınçer Ot yaptı. Yılmaz cinayetinde sürecin takipçisi olacaklarının altını çizen Ot, “Biliyorsunuz değil mi? Şimdi yetkili ağızlardan taziye mesajları dile getirilecek. Ancak meslektaşımız Avukat Dilara Yıldız ise bir daha kimseye sarılamayacak. Bir daha yarını olmayacak. Yalnızca kadın olduğu ve birine ‘İstemiyorum’ dediği için tüm hayatı, umutları, gelecek hayalleri ve sevdaları elinden alındı. Artık sevdiği hiçbir şeyi yapamayacak. Dilara Yıldız’ı yalnızca katil eski nişanlısı değil, ikiyüzlü politikaların ve cinsiyetçi söylemlerin sahipleri de öldürdü. Tetiği doğrudan çekmeseler de silahı tutan el onlarındı. İzmir Barosu avukatları olarak eski nişanlısı tarafından katledilen Dilara Yılmaz’ı çok büyük bir üzüntüyle anıyor, olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dilara yıldız #avukat #eski nişanlı #cinayet #kadın cinayeti
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