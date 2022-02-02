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İzmir Belediyesi 33 taşınmazı kiraya verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki iş yeri, konut, büfe, spor tesisi vb. nitelikteki taşınmazları kiraya verecek

İzmir Belediyesi 33 taşınmazı kiraya verecek
02 Şubat 2022 Çarşamba 10:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan 33 taşınmazı ihale ile kiraya vereceğini duyurdu.

İhale, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı odasında yapılacak. Şartnameler Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğü'nde çalışma saatleri içinde görülebilecek. İsteklilerin, şartnamelerde istenen belgelerle birlikte 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 12.00'ye kadar Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğü’ne müracaatla ihaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur.

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