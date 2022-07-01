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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi dolandırıcılara karşı bir uyarı yayınladı. Açıklamada, Telefonla ulaştıkları vatandaşlara kendilerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı veya üst düzey belediye bürokratı olarak tanıtarak para talebinden bulunanlara itibar edilmemesi konusunda uyarı yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı!
01 Temmuz 2022 Cuma 10:48

Telefonla ulaştıkları vatandaşlara kendilerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı veya üst düzey belediye bürokratı olarak tanıtarak para talebinden bulunanlara itibar edilmemesi konusunda uyarı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada özellikle iş insanlarının hedef seçildiği belirtilerek şöyle denildi: “Yıllardır uygulanan dolandırıcılık yöntemi kapsamında, belediye bürokratlarımızın isimleri kullanılarak iş insanlarından çeşitli gerekçelerle para talep edildiği yönünde şikayetler son günlerde yeniden yoğunluk kazanmıştır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bürokratları adına hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızdan para talep edilmesi söz konusu değildir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bilgi verilmesini önemle rica ederiz.”

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir belediyesi #dolandırıcılık
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