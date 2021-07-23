İzmir Büyükşehir'den 3 bin kişilik mobil mutfak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mobil mutfak aracı yola çıkmaya hazır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Aşevi olarak kullanacağımız aracımızı, afet gibi acil durumlarda da hizmet verecek şekilde tasarladık” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesine mobil mutfak aracı kattı. Mutfak aracının dezavantajlı mahallelere hizmet vermesi ve gerektiğinde afetlerde kullanılması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 bin kişilik yemek kapasiteli mobil mutfak aracının hizmete hazır olduğunu duyurdu. Tunç Soyer “Aşevi olarak kullanacağımız aracımızı, afet gibi acil durumlarda da hizmet verecek şekilde tasarladık. Hemşehrilerimiz nerede ihtiyaç duyarsa, mobil aşevimiz orada olacak” dedi.

Festivallerde de kullanılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek mobil mutfak aracı, Türkiye’nin her yerinde yemek üretebilecek ve anında dağıtım yapabilecek. Araç doğal afet ve acil durumların yanı sıra festivallerde de kullanılabilecek.

Mobil mutfağının içinde kaynatma kazanı, elektrikli konveksiyonlu pişirme fırını ve pişirme ocakları, sebze doğrama makinesi, el mikseri, bulaşık makinesi, soğuk hava deposu, kuru gıda deposu, davlumbaz sistemi ve yangın söndürme sistemi, çalışma tezgahları, yemek dağıtım tezgahı (benmari), bulaşık yıkama tezgahı, bıçak sterilizasyon dolabı, mutfak el aletleri bulunuyor.

Mobil mutfak ilk kez, 17 Temmuz’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer’in Gediz Nehri’ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla çıktığı turun son gününde, “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen’deki küçükbaş hayvan dağıtımında kullanılmıştı.