İzmir Büyükşehir'den ailelere Eğitim Kart desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere 140 lira Eğitim Kart uygulamasına başladı. Bu parayla aileler, kırtasiyelerden alışveriş yaparak bir nebze olsun bütçelerini rahatlatırken, sıkıntılı durumda olan esnaf da bu sayede biraz nefes alıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki ihtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki çocuklarına yeni eğitim ve öğretim dönemi için ulaştırılan Eğitim Kart (kırtasiye malzemesi) uygulamasında bakiye yüklemeleri yapıldı. İzmir'in 30 ilçesinde yaklaşık 600 okulda eğitim hayatını sürdüren ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kullanımına sunulan kartla, anlaşmalı kırtasiyelere giden aileler çocuklarının 140 liraya kadar olan ihtiyaçlarını gideriyor. Karttan yararlanan ailelerin yanı sıra kırtasiye esnafı da projeden memnun.

Esnafa can suyu



Karabağlar'daki kırtasiye işleten Levent Elbirlik, “Vatandaşların projeye ilgisi yoğun, soran çok oluyor. Bizim için, yani esnaf açısından da belediyenin böyle bir şey yapması çok iyi oldu. Çünkü marketler işimizin azalmasına sebep oldu. Bu uygulama, esnafa can suyu gibi geldi. İki taraf için de güzel bir şey oldu aslında. Çünkü ailelerin alamadıkları şeyler oluyor. Eğitim Kart ile geldikleri zaman eksiklerini gideriyorlar” dedi.

Başkan Soyer’e teşekkür



Gaziemirli kırtasiye esnafı İsa Türe ise “Katılım çok iyi. Eylül ayından itibaren 200 kişiye yakın Eğitim Kart geldi. Bize de çok yararı oldu, aileler de memnun. Dört tane çocuğu olanlar var ve eğitim giderlerinde gerçekten zorlanıyorlar. Verdiği katkılardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Üç buçuk milyon liraya yakın destek



Büyükşehir, 20 bin 800 öğrencinin velisine dağıtılan Eğitim Kart ile 3 milyon 401 bin 320 liralık yardımda bulunuyor. Eğitim Kart uygulamasıyla İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ve İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda İzmir, Tire, Selçuk, Aliağa, Menemen, Ödemiş, Bergama, Bayındır ve Torbalı ticaret odalarıyla yapılan protokoller ile İzmir’deki toplam 193 kırtasiye esnafına destek olunuyor.