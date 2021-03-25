İzmir Büyükşehir'den çevreci adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, yakın gelecekteki elektrikli otobüs yatırımları ve buna ilişkin altyapı çalışmaları için Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ile işbirliği yapacak. Başkan Tunç Soyer’in imzaladığı protokol kapsamında, ESHOT, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinde ENSİA’nın teknik ve insan kaynağı birikiminden yararlanacak

Filosunda halen 20 elektrikli otobüs bulunan, Gediz garajının çatılarında Güneş Enerji Santrali (GES) kuran ESHOT Genel Müdürlüğü, yakın gelecekte elektrikli otobüs sayısını artırmayı planlıyor. Bu doğrultuda; Gediz İkinci Etap GES, Buca Adatepe Garajı GES ve Karşıyaka Ataşehir Garajı GES projelerinin hayata geçirilmesi çalışmaları da devam ediyor.

Bu önemli projelerin hayata geçmesi yolunda uzman desteği almayı da ihmal etmeyen ESHOT, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ile işbirliği yapacak. İşbirliği kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ENSİA arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde; elektrikli otobüslerin şarj edilmesinde ihtiyaç duyulan elektrik enerji altyapısı proje çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları ve enerji verimliliği projeleri konularında işbirlikleri geliştirilecek.

“İzmir'de yapmamız gereken çok şey var”

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, protokolün önemine değindi. Soyer şöyle konuştu: “İzmir'in en büyük eksiğinin yenilenebilir enerji eksiğinden yeterince faydalanmıyor oluşu. Bunu Almanya'da çok dramatik bir şekilde yaşamıştım. Güneş enerjisi neredeyse Türkiye'nin onda biri fakat bunun kullanışı neredeyse bizim on mislimiz. Şimdi bu utanç verici, hüzün verici. İnanılır gibi bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey değil” dedi. İzmir'de bu konuda yapılması gereken birçok çalışmanın olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Çok büyük bir boşluk var. İzmir, Türkiye bunu hak etmiyor. Bunu değiştirme noktasında olanlar da bizleriz. Bu konu bence İzmir'in en büyük eksikliklerinden biri. Elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu. Olayı sadece bir ticari kazanç olarak görmediklerini kaydeden Soyer, güçlü bir iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

100 elektrikli otobüs daha

Çevre dostu elektrikli otobüsleri, Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığını hatırlatan ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, “2020-2024 dönemini kapsayan stratejik planımız doğrultusunda, ilk etapta 100 adet daha elektrikli otobüs almayı planlıyoruz. Bu yatırım öncesinde, yeni GES projelerimizi de hayata geçirmemiz gerekiyor ki alacağımız otobüslerin tüm şarj ihtiyaçlarını güneşten karşılayabilelim. Bu doğrultuda ENSİA ile kurduğumuz işbirliği, yatırımlarımızı en verimli ve doğru şekilde yapmamıza katkı sağlayacaktır” dedi.

“Yenilenebilir Enerji Zirvesi yapılsın”

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever de, ESHOT’un temiz enerji kaynaklarına bağlı vizyoner bakış açısının tüm kentlere örnek olmasını dilediklerini vurguladı. Dernek olarak, kendilerinden teknik destek talep eden her kurum ve kuruluşa yardımcı olduklarını kaydeden Vatansever, öneri ve analizlerle ESHOT’un enerji alanındaki çalışmalarına da katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Vatansever, yenilenebilir enerjinin başkenti İzmir’de kümelenen ekipman üreticilerinin, bu yatırımların katma değer zincirinde yer almalarından ayrıca mutluluk duyacaklarını da sözlerine ekledi. Vatansever, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Su Zirvesi yapıldığını hatırlatarak, kentte Yenilenebilir Enerji Zirvesi'nin yapılmasını önerdi. Soyer, böyle bir zirveye ev sahipliği yapmanın kendilerini mutlu edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Başkan Soyer ve ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever protokolü imzaladı. İmza törenine ESHOT Genel Müdür yardımcılarının yanı sıra ENSİA Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.