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İzmir Büyükşehir'den ilçelere 5 bin 500 çöp konteyneri

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Daha temiz bir İzmir" için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl ilçe belediyelerine 6 bin adet yeni çöp konteyneri dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 5 bin 500 konteyner hibe etti

İzmir Büyükşehir'den ilçelere 5 bin 500 çöp konteyneri
17 Eylül 2021 Cuma 10:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi daha temiz ve sağlıklı bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. İlçe belediyelerinin temizlik hizmetlerine modern araçlarla destek olan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da çöp konteyneri dağıtıyor. Büyükşehir son olarak 30 ilçe belediyesine toplam 5 bin 500 yeni çöp konteyneri hibe etti. Geçen yıl dağıtılan 6 bin çöp konteyneri ile hibe edilen çöp konteyneri sayısı 11 bin 500'e ulaştı. Çöp konteynerlerinin dağıtımı ilçelerin nüfus yoğunluğuna göre belirlendi. TSE'ye uygun, galvaniz kaplamalı metal çöp konteynerlerinin kapasitesi ise 770 litre.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #çöp konteynırı
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