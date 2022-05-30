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İzmir Büyükşehir'den İstanbul Büyükşehir'e transfer oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetici kadrosunda göreve başlayacak Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Soyer, makamında kabul ettiği Gökçe’ye yeni görevinde başarılar diledi

İzmir Büyükşehir'den İstanbul Büyükşehir'e transfer oldu
30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:09

2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başlayan, 2016 yılından itibaren de Genel Sekreterlik makamında bulunan Dr. Buğra Gökçe, önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetici kadrosunda göreve başlayacak. Yeni görevi öncesinde kendisini makamında kabul eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkürlerini sunan Gökçe, birlikte görev yaptıkları süreçte kendisinin desteğini her zaman arkasında hissettiğini belirtti.

Bir yanım İzmir’de


26 yıldır kamu görevinde bulunduğunu, Ankara ve İzmir gibi iki büyük şehirde çok önemli deneyimler kazandığını ifade eden Gökçe, “Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Ankara ve İzmir’den sonra İstanbul’la birlikte Türkiye’nin üç büyük kentinde de hizmet etme imkanı bulmuş olacağım. Bizler kamu yöneticisi olarak bilgi ve tecrübemize nerede ihtiyaç varsa orada olmak durumundayız. İzmir’den geriye güzel hatıralar ve sağlam dostluklar bırakarak ayrılacağım. Ailem, dolayısıyla bir yanım İzmir’de. İstanbul’da çalışacak, İzmir ile olan gönül bağımı hiçbir zaman koparmayacağım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Buğra Bey’le 3 yılı aşkın süredir birlikte çalışarak başarılı hizmetlere imza attık. İnanıyorum ki yeni görevinde de başarılı olacak. Kendisine hizmetleri için teşekkür ediyor, yolunun açık olmasını diliyorum” diye konuştu.
Buğra Gökçe yıllık iznini kullanıp, bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul’daki görevine başlayacak.

Etiketler; #izmir #Buğra Gökçe #tunç soyer
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