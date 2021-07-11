İzmir Büyükşehir'den şimdi de Bizİzmir Giysi Noktası

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle derinleşen ekonomik krizde alım gücü düşen yurttaşlara destek için Karabağlar’ın Üçyol semtinde Bizİzmir Giysi Noktası kurdu. Giysi Noktası’nın açılışını yapan Başkan Tunç Soyer, imkanı olanlara Giysi Noktası’na yeni giysi bağışında bulunma çağrısı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda biri Buca'da, üçü Konak'ta hizmet veren Bizİzmir Dayanışma Noktalarına, Üçyol’daki Bizİzmir Giysi Noktası da eklendi. Giysi Noktası'nın açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere yeni giysi bağışında bulunma çağrısı yaparak “Dayanışmanın tarihini yazan şehrimizin bu çağrımızı karşılıksız bırakmayacağına inanıyorum. Pandemi nedeniyle derinleşen ekonomik krizde alım gücü düşen yurttaşlarımızı da Giysi Noktası’na uğramaya davet ediyorum. Dayanışmayla çözemeyeceğimiz sorun yok” dedi.

Kullanılmamış kıyafet bağışlanabilir



Giysi Noktası hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın ise dar gelirli yurttaşların bu merkez aracılığıyla yeni kıyafetlere ulaşabileceklerini söyledi. Karabağlar, Buca ve Konak ilçelerinin kesiştiği noktada yer alması nedeniyle önemli bir konumda bulunduğunu belirten Aydın, 30 Ekim İzmir depreminde ve pandemide örnek bir dayanışmanın ete kemiğe büründüğünü söyleyerek, “Giysi noktamıza çok sayıda yeni, kullanılmamış kıyafet bağışı olacağını düşünüyoruz. Hem yurttaşlarımızın dayanışmasıyla hem de belediyenin katkısıyla giysi noktamızı orta ve uzun vadede kurumsallaştıracağız. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımızın elimizden geldiğince giysi ihtiyaçlarını karşılayacağız” diye konuştu.

Başkan Soyer’e açılışta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın eşlik etti.

Giysi Noktası’na kullanılmamış kıyafet bağışı yapmak isteyen yurttaşlar 444 40 35 numaralı telefonu arayarak Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğüne ulaşabilirler.