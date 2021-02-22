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İzmir Büyükşehir, gıda yardımına devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gıda paketi taleplerini karşılıksız bırakmıyor. Başvuruları karşılamak için haftanın 7 günü çalışmalarını sürdüren ekipler, son 50 günde 90 bin hanenin kapısını çaldı

İzmir Büyükşehir, gıda yardımına devam ediyor
22 Şubat 2021 Pazartesi 11:06

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, artan gıda talebini karşılamak için haftanın yedi günü çalışıyor. Bizİzmir ve Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden alınan gıda ve hijyen paketi talepleri, titizlikle değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra bebek bezi ve mama ihtiyacı ile yakacak da gelen talepler arasında yer alıyor. Ekipler, talepleri aldıktan sonra en geç 2 gün içerisinde yurttaşlara bunun ulaştırılmasını sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak'tan itibaren destek talebinde bulunan yaklaşık 90 bin hanenin kapısını çaldı.

Bir günde 5 bin haneye gidiyorlar

Ekipler, gelen taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyor. Bir günde 5 bin hanenin kapısını çalan personel, sayısız insana dokunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın, yurttaşların özellikle gıda paketi talebinde bulunduğunu, bunun yanı sıra soba, battaniye ve odun isteyenlerin de olduğunu söyledi. Gıdaya talebin hiç bitmediğini belirten Aydın, “Günlük başvuru sayısı bin 500'ün altına düşmüyor. Bazı günler başvuru sayısı 9 bini buluyor. Taleplere yetişiyoruz. Bu hafta sonu toplam 10 bin hanenin kapısını çaldık. Geriye dönük bir buçuk günlük başvuru var. O da listeler yapıldıktan sonra dağıtım başlıyor. Yurttaşlar en fazla iki gün bekliyor” dedi.

İçerisinde ayçiçek yağı, pirinç, makarna, çay, toz şeker, un ve zeytin bulunan gıda kolileri, 30 ilçenin tamamında dağıtılıyor. Metropol ilçelerde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kırsal ilçelerde de İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürlükleri üzerinden yardımlar yurttaşlara ulaştırılıyor.

Etiketler; #izmir #izmir destek #izmir gıda yardımı #izmir büyükşehir yardım
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