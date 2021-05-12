İzmir Büyükşehir'i arayan vatandaşa Başkan Soyer yanıt verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ramazan Bayramı öncesinde personelle bayramlaşma turlarını sürdürdü. Güne Hemşeri İletişim Merkezi'nde (HİM) başlayan Başkan Soyer, sorununu iletmek için çağrı merkezini arayan bir yurttaşla hem sohbet etti, hem de bayramını da kutladı

Haftaya belediyenin farklı birimlerindeki personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bayramlaşma turlarını bugün de sürdürdü. Başkan Soyer, güne Hemşeri İletişim Merkezi'nde (HİM) başladı. Soyer gün içinde; Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Örnekköy Temizlik Şantiyesi, İZSU Cumhuriyet Deposu ile İZSU Karabağlar Şantiyesi'ni ziyaret ederek personelin bayramını kutladı. Bayramlaşmalarda Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de eşlik etti.

Başkan Soyer çağrı yanıtladı

Başkan Soyer, bayramlaşma turlarına Hemşeri İletişim Merkezi'nde (HİM) başladı. Soyer'i Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı İlker Kozan karşıladı. Personelle tek tek bayramlaşan Soyer, ziyareti sırasında çağrı merkezine gelen bir telefonu yanıtladı. Soyer, Özgür Acar isimli yurttaşla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi. Konuşma sırasında notlar da alan Soyer, “Arkadaşlarım sizi arayacak. Hem destek paketlerinin ulaşmasını sağlayacaklar, hem de sosyal yardım kartının yenilenmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklar. İyi bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kadınlara daha çok güveniyorum

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde personelle bayramlaşan Soyer, ardından Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'ne geçti. Örnekköy Temizlik Şantiyesi'nde personele seslenen Başkan Soyer, “İzmir'e kadın eli değsin derken, hem temizlik hizmetlerinde, park bahçelerde, şoför olarak otobüslerde hep kadın istihdam etmeye çalışıyoruz. Çünkü ben kadınlara daha çok güveniyorum. Sizlerin hem anneliğine güveniyorum, hem bu şehre yapacaklarınıza inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Soyer'in son durağı ise İZSU Karabağlar Şantiyesi oldu. Soyer burada İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, kurum yöneticileri ve personelin Ramazan Bayramı’nı kutladı.