İzmir Büyükşehir kriz belediyeciliğine geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kriz belediyeciliğini uygulamaya başladı. Başkan Tunç Soyer, “Türkiye’de örneği olmayan bir uygulamaya imza atarak kriz belediyeciliğine dair yeni bir mevzuat ortaya koyduk” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı sağlık, ekonomik ve sosyal sorunlara anında çözüm bulmak için yeni bir yapılanma modelini uygulamaya koydu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “kriz belediyeciliği” adını verdiği yeni yönetim modelinin çalışma esaslarını düzenleyen bir yönerge hazırlandı. Başkan Tunç Soyer, Kriz Yönetim Üst Kurulu ile ilk toplantısı internet üzerinden yaptı. Toplantıda, koronavirüsün ortaya çıkardığı olağanüstü koşullar masaya yatırıldı. Belediyenin hızlı karar alması, devletin ilgili birimleriyle koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve krizin en az zararla atlatılmasının hedeflendiğini belirten Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de örneği olmayan bir uygulamaya imza atarak kriz belediyeciliğine dair yeni bir mevzuat ortaya koyduk. Bu kriz ortamında anlık çözüm üretmeye çalışan belediyelere bu yönerge yol gösterecek” dedi.

Yeni görev alanları

Kriz belediyeciliği yönergesinin tüm belediye birimlerine mevcut işleyişin dışında yeni sorumluluklar yüklediğinin altını çizen Tunç Soyer, “Kriz belediyeciliği dediğimiz bu dönemde herkesin kendi yaptığı işin dışında yeni görevleri olacak. Örneğin, kriz belediyeciliği döneminde lojistik öne çıkıyor. Lojistik konusu normal şartlarda belediyecilikte ön planda değil. Bugün ise en temel çalışma alanlarımızdan biri. Sağlık ve eğitim de aynı şekilde. Kriz belediyeciliği yönergesi aynı zamanda ne zaman sonlanacağı belirsiz olan bu sürece karşı hazırlıklı olmamızı da sağlayacak. Bu süreç sağlıkla ilgili görülse de krizin ekonomik ve sosyal sonuçları da olacak. Belediyelere bu konularda çok iş düş&uum l;yor” şeklinde konuştu. Başkan Tunç Soyer tüm yönetici ve bürokratlarına yeni dönemde aktif rol almaları konusunda uyardıktan sonra, “Bütün ezberleri bozmamız lazım. Asli belediyecilik görevlerimiz de asla kenara bırakmayacağız. Bu kriz bitince beklettiğimiz projelerimizin aksamadan yürüteceğiz” dedi.

Üç ana kurul var

Belediye ile bağlı kuruluşları ve tüm iştirak şirketleri kapsayan kriz belediyeciliği yönergesine göre, krizin yönetilmesiyle ilgili kararları hızlıca alıp uygulamaya geçebilmek için üç ana kurul oluşturuldu. Kriz Yönetim Üst Kurulu’nda belediye başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, ESHOT ve İZSU genel müdürleri, ihtiyaç halinde başkan danışmanları, ayrıca meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların temsilcileri olacak. Kriz Yönetim İcra Kurulu’nda ise belediye başkanı, genel sekreter ve bir üst düzey yönetici yer alacak. Bu iki ana kurulu Bilim Kurulu destekleyecek.

Soyer'den 2 hafta sokağa çıkma yasağı önerisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçe belediye başkanıyla internet üzerinden yaptığı toplantıda en kritik iki haftaya girdiğimizi söyleyerek, “Valimiz öncülüğündeki ilk Pandemi Kurulu toplantısında iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu ifade ettik” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekillerinin ardından 30 ilçe belediye başkanıyla internet üzerinden toplantı yaptı. En kritik iki haftalık sürece girdiğimizi vurgulayan Başkan Soyer, “Dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye’deki gidişatı izlediğimizde ortaya çıkan tablo bu. Bu nedenle bugün Valimiz öncülüğündeki ilk Pandemi Kurulu toplantısında, bu hastalığın yayılma hızını hafifletmek için iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu ifade ettik. Bu iki haftalık kritik dönemde katı bir tedbir alınamazsa sağlık altyapısı anlamında sorunlar yaşanabileceğini söyledik. Takdir Valimizindir. Ama bizler her ilçemizde sokağa çıkmayı mümkün olduğu kadar kontrol altında tutacak tedbirler almak durumundayız. Aksi takdirde bu kritik dönemde çok daha ağır tablolar ortaya çıkabilir” de di.

Kriz belediyeciliği vurgusu

Kriz belediyeciliği adı altında bir yönerge hazırladıklarını söyleyerek konuşmasını sürdüren Başkan Soyer, “Bu yönergeyi sizlerle de paylaşacağız. Kriz belediyeciliği adını verdiğimiz bu yeni dönemde bildiğimiz belediyecilik anlayışını değiştirmemiz gerekiyor. Bütçe, stratejik plan ve yatırım önceliklerinin yer değiştirdiği yeni bir dönem bu. Buna uygun yeni bir mevzuat gerekiyordu. Sizin de ilçelerinizde kriz dönemiyle ilgili yaptığınız yeni uygulamalar var. Bunu yasal dayanağa kavuşturmak hepimiz için daha iyi olacaktır” dedi.

Sağlık çalışanları için konaklama imkânı

Başkan Soyer, sağlık çalışanlarının konaklaması için Kahramanlar bölgesinde 60 odalı bir otel ile Balçova’da 40 odalı bir yurdu da İl Sağlık Başkanlığı’nın kullanımına tahsis etmek üzere kiralama aşamasında olduklarını söyledi. İlçe belediye başkanlarına da bu konuda gayret göstermeleri konusunda çağrıda bulundu. Marketlere girişte el dezenfektanı kullanılması konusunda bir tebligatta bulunduklarını söyleyen Başkan Soyer, dayanışma konusunda da ilçelerdeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. Soyer, “Dayanışma konusunda İzmir’in mutlaka güçlü bir birliktelik göstermesini istiyoruz. Sivil toplum ve meslek odalarının sürece gönüllü katılımını sağlamamız gerekiyor. İdari izinde olan çalışanlarımızı da gönüllü çalışmaya davet edebiliriz. İhtiyaç sahibi vatanda şlara ulaşma konusunda da gönüllüler ve belediye personelimizi harekete geçirmeliyiz. Özellikle 65 yaş üstü yurttaşlarımızın maaşlarını alabilmeleri ve ihtiyaçlarını giderebilme konularında bize çok iş düşüyor” şeklinde konuştu.

Tarımsal üretim teşvik edilmeli

Tarımsal alanlarda üretimin desteklenmesi gerektiğine de vurgu yapan Başkan Soyer, “Tarım işçilerinin ulaşım imkanlarının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kırsalda üretimin teşvik edilmesi konusunda da ilçe belediyelerinin görev üstlenmesinde fayda var. Ceza infaz kurumlarında çalışan personelin konaklama ihtiyacıyla ilgili de ilçe belediye başkanlarının bir arayış içine girmesi iyi olur. Aynı şekilde ilçelerde açıkta gıda satışıyla ilgili katı tedbirlerin alınması lazım” dedi.

Taksilere denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi ticari taksileri denetlemeye başladı. İçişleri Bakanlığı taksilerin trafiğe çıkışını plakalarının son hanesine göre düzenlemişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleyi sürdürüyor. Büyükşehir, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda ticari taksilerin, trafiğe çıkış günlerine uyup uymadığını denetliyor. İçişleri Bakanlığı İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ticari taksilerin trafiğe çıkışını, plakalarının son hanesine göre düzenlemiş, bir gün plakalarının son rakamı tek olan taksilerin ertesi gün ise çift olanların trafiğe çıkabileceğini duyurmuştu.

392 TL cezası var

İzmir’de denetim Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ilgili meslek odalarını, plaka sahiplerini ve şoförleri bilgilendirmesiyle başladı. Düzenlemeye uymayan plaka sahiplerine önümüzdeki günlerde Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği’ni ihlal ettikleri için 5326 Kabahatler Kanunu 32. Maddesi uyarınca 392 TL ceza kesilecek.

İhtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı yardım kampanyasına bir yenisini ekledi. İhtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek dağıtımı başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş., koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek dağıtmaya başladı. Dün İzmir’in İsmetpaşa, 1.Kadriye, 2.Kadriye, 19 Mayıs, Akarcalı, ve 26 Ağustos mahallelerinde başlayan kampanya ile günde 2 binden fazla çorba ve ekmek dağıtılması hedefleniyor.

Biz varız

Çorba ve ekmekleri ihtiyaç sahibi evlere dağıtan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, dağıtılan gıda miktarını önümüzdeki günlerde artırmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi hiç geliri olmayan 65 yaş üstündekilere gıda; 1-5 yaş arası çocuğu olup, geliri bulunmayan, sisteme kayıtlı ailelere de süt ve gıda paketi ulaştırıyor. “Biz varız” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destek veya gönüllü olmak isteyenler 444 40 35 numaralı telefon hattını arayarak bilgi alabiliyor.

Havalimanı otobüs seferleri şehir içine yönlendirildi

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kapsamında İzmir’den yurtiçi uçuşların büyük ölçüde iptal olması nedeniyle havalimanı seferi yapan otobüslerin büyük bölümü kent içine çekildi. İki hatta seferler durduruldu. Koronavirüsü salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı şehirlerarası seyahat için valilik izni alınmasını zorunlu hale getirildi. Otobüs firmalarında olduğu gibi havayolu şirketleri de birçok uçuşu iptal etti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda THY dışında yurtiçi uçuş yapan firma kalmadı. THY de sefer sayısını oldukça azalttı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü de yolcu sayısının büyük oranda düşmesi üzerine Mavişehir Aktarma Merkezi – Havalimanı (200) ve Bornova Metro – Havalimanı (204) otobüslerinin seferlerini geçici olarak durdurdu. 202 numaralı Alsancak Cumhuriyet Meydanı – Havalimanı otobüs seferleri ise devam edecek. Havalimanı hatlarından alınan araç ve şoförler kent içi seferleri destekleyecek.