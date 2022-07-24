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İzmir Büyükşehir uyardı: Buralarda patlama olacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent trafiğini rahatlatacak Buca Onat Tüneli’ndeki çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Yarından itibaren kazı çalışmalarına hız kazandırmak ve projeyi daha kısa sürede tamamlamak için kontrollü patlatma tekniği kullanılacak. Uzman ve akademisyenlerin denetiminde yapılacak patlatma işleminin tünel güzergahında kalan binalara herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağı açıklandı

İzmir Büyükşehir uyardı: Buralarda patlama olacak!
24 Temmuz 2022 Pazar 16:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak projenin önemli ayaklarından “Buca Onat Tüneli”ni yapımına hız kazandırıyor. 25 Temmuz 2022 Pazartesi gününden itibaren  “Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi” (NATM) ile yürütülen kazı çalışmalarını daha kısa sürede tamamlamak için kontrollü patlatma tekniği kullanılacak. Büyükşehir bu çalışmaya başlamadan önce güzergah üzerinde bulunan binalarda yurttaşların can ve mal güvenliğini korumak için Kaya Patlatma Mühendisliği Derneği Kurucu Üyesi ve Genel Sekreterliği görevini yürüten Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kahriman ve patlayıcı mühendisliği alanında uzman teknik ekibi ile sahada incelemeler yaptı. Tekniğin tünel güzergahında kalan binalara herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağı yönündeki bilimsel rapor üzerine harekete geçildi.

Bilimsel verilerle planlama


Bilimsel veriler ışığında kullanılacak malzeme miktarından cinsine kadar çevresel problemleri en aza indirecek şekilde planlanan çalışmalar sırasında sarsıntı bir insanın daire içinde yürümesi ile eşdeğer olacak. Patlatma sırasında çevrede oluşacak titreşimler, titreşim ölçerler ile kayıt altına alınacak. Kontrollü patlatma tekniği ile sürdürülecek kazı çalışmaları güzergahta kalan binalarda herhangi bir olumsuz etki yaratmayacak. Çalışmalar gündüz yapılacak.

Etiketler; #izmir #buca onat tüneli #trafik #izmir trafik
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