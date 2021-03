İzmir'de 20'den fazla okulda pozitif vakalar var!

Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın okullara etkisini ve MEB tarafından ortaokul ve liselerde bazı sınıflarda yüze yapılacak olan sınavların ertelenmesini değerlendirdi. Yirminin üzerinde okulda öğretmen, öğrenci ve müdür düzeyinde pozitif vakaların olduğunu belirten Vardal, bazı sınıfların karantinaya alındığını, okullarda her geçen gün pozitif vaka sayılarının arttığını ve sınavların ertelenmesi yerine iptal edilmesi gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından Mart ayı başında yapılan açıklamaya bağlı olarak İzmir’de eğitim-öğretim, okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki 2 gün, 8’inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12’inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlandı. Ancak vaka sayılarındaki artış neticesinde ortaokullarda ve liselerde bazı sınıfların 26 Mart sonrasında yüz yüze yapılması planlanan sıvaları 3 Mayıs’a ertelendi. Günlük vaka sayılarındaki artışın okullara etkisi ve Bakanlık tarafından sınavların ertelenmesini Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, Haber Ekspres’e değerlendirdi.

Aşı ve düzenli test şart

Giderek artan vaka sayılarının yüz yüze eğitimi olumsuz etkilediğini ifade eden Vardal, “Kovid-19 vaka sayıları her geçen gün artıyor. Alandan edindiğimiz bilgilere göre her okulda test sonucu pozitif olan öğrenci ve öğretmen sayılarında bir artış var. Her akşam Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo ve alandan gelen veriler birbiriyle örtüşüyor. Örgütlenme alanımızdaki yirminin üzerindeki okulda öğretmen, öğrenci ve müdür düzeyinde pozitif vakalar var. Bazı okullarda bazı sınıfların karantinaya alındığını biliyoruz. Bunlar bizim alandan edindiğimiz bilgiler, tamamını İzmir İl Müdürlüğü ya da Valiliğin açıklaması gerekiyor. Şeffaflık gereği okullardaki vaka sayılarının her gün açıklanması ve yüz yüze eğitimin gözden geçirilmesi gerekiyor. Aşı ve düzenli test yapılması gerekiyor. Öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlıklarının riske edilmemesi gerekiyor. Yüz yüze eğitime MEB yeterli önlemleri almadan geçti. 1 Mart’tan itibaren kaldırılan kısıtlamalar, siyasi partilerin kongreleri, kafelerdeki görüntüler nedeniyle vaka sayıları yükseldi. Yeterli önlemler alınmış olsaydı günlük vaka sayıları bu kadar yükselmezdi” dedi.

Öğrencilerin geleceğine etki edecek

MEB’den peşe peşe yapılan açıklamalarla liselerde ve ortaokullarda 26 Mart sonrası için planlanan sınavların 3 Mayıs’a ertelenmesine ilişkin Vardal, “Biz bu sınavlar başlamadan önce 7 Mart’ta İzmir Valiliği’ne o güne kadar açıklanan haftalık 100 binde vaka sayılarına göre dört başlıkta çağrıda bulunduk. Bunlardan bir tanesi aşı konusuydu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte en kısa sürede öğretmenlerin aşılanması konusunda program çıkarılmasını, aşı teminin en kısa sürede tamamlanarak bütün eğitim emekçilerinin aşılanmasını talep ettik. Verilere göre ilimizde yüz yüze eğitime başlayan geçen okul ve sınıfların gözden geçirilmesini, 8 Mart'ta başlayan sınavların iptal edilmesini istemiştik. Bu alanın özneleri olan sendikalar, veli dernekleri ve akademisyenlerle birlikte ortak akıl oluşturarak salgınla mücadelenin yürütülmesini talep ettik. O gün yaptığımız çağrılar bugün çok yetersizde olsa MEB tarafından dikkate alındı. Bizim talebimiz sınavların tamamen iptal edilmesiydi ama liselerde 9, 10 ve 11’inci ve ortaokullarda 5, 6 ve 7’inci sınıflarda 26 Mart sonrası için planlanan sınavlar 3 Mayıs’a ertelendi. Bu durum aslında bizim ne kadar haklı olduğumuzu da göstergesi oldu. Erteleme yetmez sınavların tümden iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü; bir dizi eşitsizliği de beraberinde getirecek. Sonuçta 3 Mayıs tarihinden sonra eğitime erişimi olmayan, uzaktan eğitime erişemeyen ya da çeşitli sebeplerle yüz yüze eğitime devam edemeyen öğrenciler bu sınavlarda elde edecekleri puanlarla gelecek yaşamlarına yansıyacak. Öğrencilerin geleceklerinin belirlenmesinde etkili olacak. Bu eşitsizliğin yaşanmaması için sınavların iptal edilmesi gerekiyor. Bu çağrılarımıza il düzeyinde ve bakanlık düzeyinde yanıt alamadık” diye konuştu.

Yanlış algı yaratıldı

Eğitim ve öğretim açısından içler acısı bir tablo ile karşı karşıya kalındığını belirten Necip Vardal, “Milli Eğitim Bakanı bir ay önce kendisi aşı olarak bütün öğretmenlerin aşı olduğuna ilişkin bir algı yarattı. Toplumda kime sorsak öğretmenlerin aşı olduğunu sanıyor. Oysaki sadece öğretmenlerin yüzde 7’lik kısmı yani köylerde birleştirilmiş sınıflarlarda eğitim, öğretim süreci yürüten öğretmenler aşılandı. Düzenli test söz konusu değil, yetersiz önlemlerle bir süreç başladı ve bu noktaya geldi” şeklinde konuştu.

Okullarda sadece bilgi aktarılmıyor

Kovid-19 sürecinin öğrencilerde sosyal, kültürel, fizyolojik açıdan ciddi sorunlara yol açtığını dile getiren Necip Vardal, “Akademik eksikler zaman içerisinde telafi eğitimler verilerek giderilebilir ama okullar sadece bilginin aktarıldığı mekânlar değil. Dayanışmanın, sosyalleşmenin, yardımlaşmanın ve iletişim kurma mekânları. Okulların kapı olmasının bu noktada yarattığı sorunları da gözden kaçırıyoruz. Hep akademik sürece odaklanıyoruz ama eğitim-öğretim süreçleri sadece akademik süreçten oluşmuyor. MEB’den ise EBA’ya ilişkin istatistik veriler paylaşmanın dışında somut olarak alanda bu duruma ilişkin bir karşılık göremiyoruz” dedi.