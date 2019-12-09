İzmir'de 21 bin uyuşturucu hapa 3 tutuklama

İzmir'de düzenlenen operasyonda 21 bin 939 uyuşturucu hap ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 21 bin uyuşturucu hapa 3 tutuklama
09 Aralık 2019 Pazartesi 15:22

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik geçen cumartesi günü bir dizi operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 21 bin 939 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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