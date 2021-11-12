MİNE KIRIKKANAT'A SALDIRI!
MİNE KIRIKKANAT'A SALDIRI!
0
KANSER VAKALARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
KANSER VAKALARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
0
ÜNLÜ OYUNCU KALBİNE YENİLDİ
ÜNLÜ OYUNCU KALBİNE YENİLDİ
0
REKORLAR KİTABINA GİRDİ
REKORLAR KİTABINA GİRDİ
0

İzmir'de 25 kişi FETÖ'den gözaltına alınmıştı, hepsi serbest!

İzmir'de, FETÖ'nün şifreli iletişim programı 'ByLock' yazışmalarında adlarının geçtiği, kapatılan derneklere üye olduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

İzmir'de 25 kişi FETÖ'den gözaltına alınmıştı, hepsi serbest!
12 Kasım 2021 Cuma 08:28

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün kripto iletişim sistemi 'ByLock' yazışmalarında adı geçen, kapatılan derneklere üye olan ve kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan, 22'si kadın 25 şüpheliyi tespit etti. Salı günü sabah saatlerinde adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli, gözaltına aldı. Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen avukatın da olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, savcılık talimatıyla salıverildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir fetö #izmir fetö operasyonu
Önceki Haber
Bu okulda sadece bir sınıfta ders var!
Sonraki Haber
Boşanma aşamasında olduğu eşini önce aracı ile ezdi, sonra tekmeledi!
İZDEDA Başkanı'ndan emsal karar tepkisi: Evi az hasarlı olana ne diyeceğiz?
İZDEDA Başkanı'ndan emsal karar tepkisi: Evi az hasarlı olana ne diyeceğiz?
0
Kasları günden güne eriyen Miraç, iyileşmek için ilaç bekliyor!
Kasları günden güne eriyen Miraç, iyileşmek için ilaç bekliyor!
0
Karşıyaka’da bu yıl 5 bin can dost kısırlaştırıldı
Karşıyaka’da bu yıl 5 bin can dost kısırlaştırıldı
0
Buca Belediyesi’nden vatandaşlara 3 bin fidan
Buca Belediyesi’nden vatandaşlara 3 bin fidan
0
İzmir'de koronavirüs yoğun bakım servisleri doldu!
İzmir'de koronavirüs yoğun bakım servisleri doldu!
0
İzmir'den 58 şehre 30 bin kitap
İzmir'den 58 şehre 30 bin kitap
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.