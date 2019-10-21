İzmir'de 378 kaçak göçmen yakalandı

Menderes, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 378 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik uçağı ekibince cuma günü yapılan devriye görevinde, Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta, tamamı Afganistan uyruklu olan 10'u erkek, 6'sı ve 9'u çocuk toplam 25 kaçak göçmen yakalandı. Cumartesi günü ise Sahil Güvenlik botu ekibi, aynı bölgede lastik botu tespit edip, durdurdu. Yapılan kontrolde 46'sı Suriye ve 9'u Filistin uyruklu olmak üzere toplam 55 kaçak göçmen yakalandı. 12'si erkek, 16 kadın ve 27'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.

Seferihisar'da, cumartesi günü kaçak geçiş olduğunu öğrenen ekipler, Teke Burnu açıklarında saat 00.45'te tespit ederek, durdurduğu lastik botta 22'si Kongo, 11'i Irak, 6'sı Güney Afrika Cumhuriyeti, 4'ü İran, 4'ü Senegal, 2'si Togo, 2'si Mali, 1'i Liberya, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Nijerya ve 1'i Etiyopya uyruklu olmak üzere toplam 55 kaçak göçmen yakalandı. Yakalananların 24'ünün erkek, 14'ünün kadın ve 17'sinin çocuk olduğu belirtildi. Aynı gün Foça'nın Aslan Burnu açıklarında, saat 02.00'de lastik bot durduruldu. Tamamı Afganistan uyruklu 12'si erkek, 11'i kadın ve 15'i çocuk olan toplam 38 göçmen yakalandı.

Çeşme'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik uçağı ile Sahil Güvenlik botu ekipleri, 5 ayrı yasa dışı geçiş tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 124'ü Afganistan, 45'i Suriye ve 36'sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 205 göçmen yakalandı. 91'i erkek, 48'i kadın ve 66'sı çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Kentte 4 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan toplam 378 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.







