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İzmir'de 5 kişi tefecilikten tutuklandı

İzmir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir'de 5 kişi tefecilikten tutuklandı
18 Mart 2022 Cuma 11:59

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik durumu kötü ve bankalardan kredi alamayacak durumda olup, acil nakit arayan 60 kişinin, aylık yüzde 150'yi bulan yüksek faiz oranlarında borçlandırıldığı, parayı geri ödeyemeyenlerin de tehdit ve darbedildiği iddiaları ile ilgili harekete geçti. Ekipler, 14 Mart'ta özel hareket polislerinin de desteği ile Bornova, Buca, Konak ve Ödemiş ilçelerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

12 ev, 3 iş yeri ve çok sayıda araçta yapılan aramalarda 9 senet, içinde borçluların listesinin olduğu 2 ajanda, farklı kişilere ait 2 kimlik fotokopisi, 1 döner bıçağı ve 1 tabancayla bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y., S.K., H.S., M.K. ve İ.N. tutuklanırken, B.Ç., R.G., C.U., O.A. ve E.A. adli kontrol şartıyla, M.G., A.B. ve S.Y. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tefecilik #tutuklama
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