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İzmir'de 8 bin yıllık takı bulundu

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeşilova Höyüğü'nde bir kadına ait 8 bin yıllık takı kabı, içindeyse deniz kabuklarından yapılmış kolye bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "İnce bir işçilik var. İşlediği midye kabuğuna 4'er delik açarak birbirine eklenmiş, zincirleme bir kolye yapılmış" dedi

İzmir'de 8 bin yıllık takı bulundu
06 Kasım 2021 Cumartesi 11:19

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Yapılan kazılar sayesinde kent tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılmış, üst üste kurulan 9 köy gün yüzüne çıkarılmıştı. Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği yine bu kazılardan anlaşıldı.

TAKI KABI VE KOLYE BULUNDU

Bu yılki kazılarda, bir kadına ait takı kabı ve kolye bulundu. Buluntu hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yılki buluntulardan biri de bir genç kızın ya da kadının en değerli varlığından birini oluşturan takı. 15- 20 santimetre uzunluğunda, iple tavana asılan, 4 kulplu bir kabın içinde deniz hayvan kabukları ve midyelerden yapılmış kolyeler bulduk. Küçücük bir kap ama kullanan için belki de yaşamı için en değerli varlıklarından biriydi. İnce bir işçilik var. İşlediği midye kabuğuna 4'er delik açarak birbirine eklenmiş, zincirleme bir kolye yapılmış" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #takı #tarihi takı #izmir kazı
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