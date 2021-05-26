İzmir'de 9. kattan düşen kişi öldü!

İzmir'de Melih Coşkun hava almak için çıktığı 9. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Olay İzmir'in Torbalı ilçesinde gece yarısı meydana geldi. Alınan bilgiye göre 39 yaşındaki Melih Coşkun hava almak için 9. katta bulunan evinin balkonuna çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen Coşkun, dengesini kaybetti ve balkondan düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan Coşkun'un yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yeni daha iyidir , daima ve xhamster en güncel ve yeni videoları izle sizlerle.

Talihsiz adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.