İzmir'de acı olay! İki çocuk annesiz kaldı!

İzmir Buca'da evinin balkonunda dengesini kaybeden kadın 4. kattan düşerek yaşamının yitirdi

Olay dün akşam saat 21.30 sıralarında İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Yaylacık Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 4. katında oturan iki çocuk annesi Selma E. iddiaya göre çıktığı balkonda dengesini kaybetti. Talihsiz kadın balkondan beton zemine düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan 36 yaşındaki Selma E.'yi hemen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kadının düştüğü sırada iki çocuğunun da evde olduğu iddia edildi.