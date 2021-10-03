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İzmir'de araba vapurlarına zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ A.Ş. deniz ulaşımında kış tarifesine 4 Ekim Pazartesi günü itibariyle geçiyor. Araba vapurlarında ise 1 Ekim'den itibaren yeni ücret tarifesi uygulanmaya başlandı

İzmir'de araba vapurlarına zam
03 Ekim 2021 Pazar 08:24

İzmir Körfezi’nde ulaşım hizmetlerini veren İZDENİZ A.Ş., ilk ve ortaöğretim kurumları ile üniversitelerin açılması sonrası yolcu artışına paralel olarak, 4 Ekim’den itibaren kış tarifesine geçiş yapacak. Yaz boyunca Bostanlı - Karşıyaka - Konak iskeleleri arasında devam eden ring seferleri sona erecek. Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerinden Konak İskelesi’ne direkt seferler tekrar başlayacak.

Bostanlı - Üçkuyular hattında düzenlenen araba vapuru seferlerinin sayısı da 4 Ekim’den itibaren artacak. Günde 56 olan sefer adedi 61’i çıkacak. Son sefer hareket saati ise her iki iskeleden de 23.00’ten 23.20’ye uzatıldı. Körfez’de halen altı feribot hizmet veriyor. Bir araba vapurunun daha kiralanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan İZDENİZ yönetimi, hafta içi hizmet veren Üçkuyular - Göztepe - Pasaport - Alsancak yolcu gemilerinin ilk sefer saatini, vatandaşlardan gelen talepler üzerine 08.10’dan 07.50’ye çekti. Tüm hatlarda yeni sefer tarifelerine www.izdeniz.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Araba vapurlarına zorunlu zam


Yakıt, malzeme/yedekparça, tamir/bakım ve personel giderlerindeki artışlar nedeniyle fiyatlarda düzenleme yapılması zorunluluğu doğdu. İZDENİZ A.Ş. yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin onayıyla araba vapurlarının ücret tarifesinde 1 Ekim itibariyle artışa gitti. Yeni düzenlemeye rağmen ülke genelinde mil başına en düşük ulaşım ücretinin halen İzmir’de olduğu özellikle vurgulandı.

Öğrenci servislerine jest


Araba vapurlarında, eğitim dönemi boyunca S plakalı öğrenci midibüslerinden, minibüs ücreti alınacak. Yeni ücret tarifesi şöyle olacak:

ARAÇ CİNSİ                     ESKİ FİYAT        YENİ FİYAT

MOTOSİKLET                        10 TL                    12 TL
OTOMOBİL                            20 TL                     23 TL
MİNİBÜS - KAMYONET        40 TL                     45 TL
MİDİBÜS                                55 TL                     60 TL
OTOBÜS -  KAMYON           70 TL                     80 TL
TIR                                        150 TL                   170 TL

Etiketler; #izmir #izmir araba vapuru zam #izmir araba vapuru fiyatları #izdeniz
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