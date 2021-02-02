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İzmir'de araçlar suya gömüldü

İzmir'de yağmur felaketi sonrası bilanço ortaya çıkmaya başladı. Balçova'da dere taştı. Araçlar sulara gömüldü

İzmir'de araçlar suya gömüldü
02 Şubat 2021 Salı 10:20

İzmir'de adeta yağmur felaketi yaşanıyor. Gece saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Balçova da yağmurdan olumsuz etkilenen ilçeler arasındaydı. Balçova'da dere taştı. Araçlar suya gömüldü.

İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'nde Hacı Ahmet Deresi taştı.

Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Taşan dere nedeniyle bir sokak su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı. Çok sayıda araç ve otobüs trafikte kaldı. Bölgedeki araçlar da su içinde kaldı. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi.

Etiketler; #izmir #izmir yağmur #izmir felaket #izmir dere taştı
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